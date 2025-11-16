Χατζηδάκης: Νέα συμφωνία για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς την Ουκρανία κατά την επίσκεψη Ζελένσκι
Χατζηδάκης: Νέα συμφωνία για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς την Ουκρανία κατά την επίσκεψη Ζελένσκι
Νέα συμφωνία με ελληνικές εταιρείες για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς την Ουκρανία θα υπογραφεί κατά την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα, όπως προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
«Υπάρχει η απόφαση να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Και η Ελλάδα είναι η χώρα που κατεξοχήν εκμεταλλεύεται προς όφελός της αυτή τη στροφή, με το να γίνει πύλη εισόδου του αμερικανικού αερίου», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης στον ΣΚΑΪ.
Απαντώντας στα σχόλια περί απόστασης της κυβέρνησης Τραμπ με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο κ. Χατζηδάκης παρατήρησε ότι αποδείχθηκε το αντίθετο. «Ήρθε η ExxonMobil με δύο ελληνικές εταιρείες και θα κάνει γεώτρηση ανοιχτά της Κέρκυρας το 2027 για εξεύρεση υδρογονανθράκων. Είχε προηγηθεί η Chevron νοτίως της Κρήτης, ακυρώνοντας την πράξη και το τουρκολυβικό μνημόνιο. Έρχονται δύο ακόμα ελληνικές εταιρείες και υπέγραψαν σύμβαση με αμερικάνικη εταιρεία ώστε μέσω Ελλάδος να μεταφέρεται υγροποιημένο φυσικό αέριο σε όλη την Ανατολική Ευρώπη. Αυτό κάνει την Ελλάδα ενεργειακή πύλη, ενώ μέχρι τώρα ήταν το αντίθετο, ήταν η απόληξη της πώλησης του ρωσικού αερίου προς την Ευρώπη. Τώρα αντιστρέφεται το ρεύμα, αναβαθμίζεται γεωστρατηγικά η χώρα και αυτό έχει σαφέστατη αντανάκλαση και στην ασφάλεια της χώρας συνολικότερα. Αυτό είναι κέρδος για τους Έλληνες».
«Υπάρχουν δύο μύθοι στην οικονομία και την εξωτερική πολιτική»
Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, «υπάρχουν δύο μύθοι, στο επίπεδο της οικονομίας ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να βοηθήσει τους φτωχούς ανθρώπους και στην εξωτερική πολιτική ότι είναι ενδοτική. Τα γεγονότα αποδεικνύουν το αντίθετο».
«Στην πράξη αποδεικνύουμε ότι η Ελλάδα ανεβαίνει. Η μείωση της ανεργίας είναι μια ξεκάθαρη απόδειξη. Το ίδιο τα μέτρα της Θεσσαλονίκης. Προχθές η Fitch μας αναβάθμισε ακόμη περισσότερο. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων κινήσεων που έχουν γίνει στο επίπεδο της οικονομίας. Της ανάπτυξης που είναι υψηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αποτελεσμάτων που είχαμε στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής», επισήμανε.
Στην εξωτερική πολιτική, υπενθύμισε την οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία, τα Rafale, τις φρεγάτες Belharra, τα F-35 που εμείς έχουμε παραγγείλει και η Τουρκία δεν μπορεί ακόμα τουλάχιστον να παραγγείλει. Τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, την οριοθέτηση των οικολογικών πάρκων. «Όλα αυτά δείχνουν ότι εμείς ασκούμε μια αποτελεσματική εξωτερική και αμυντική πολιτική στην πράξη. Και εκμεταλλευόμαστε και την διεθνή ενεργειακή πολιτική για να ενισχύσουμε περισσότερο τη χώρα», πρόσθεσε.
«Δεν είναι συνωμοσία υπέρ της Ελλάδος όλα αυτά τα πράγματα. Είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων κινήσεων που έχουν γίνει στο επίπεδο της οικονομίας και στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής επίσης. Υπάρχουν απαντήσεις στην πράξη», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
Για στεγαστικό και ΟΠΕΚΕΠΕ
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης προανήγγειλε πρόσθετη δέσμη μέτρων σε σχέση με το στεγαστικό, που θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό πριν κλείσει ο χρόνος.
Παράλληλα, σχολίασε ότι η κυβέρνηση δεν έχει λόγο να κρατήσει λεφτά στην άκρη και οι υπουργοί να γίνουν «κακοί», υπενθυμίζοντας ότι «δεν πρέπει να ξεπεράσουμε κάποια όρια γιατί θα μπούμε πάλι σε επιτήρηση και η Ελλάδα θα θυμίσει σταδιακά την περασμένη δεκαετία».
Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε ότι βρισκόμαστε ανάμεσα στην πίεση της Κομισιόν για νέο σύστημα πληρωμών και στην εύλογη πίεση των αγροτών να πάρουν τις επιδοτήσεις. «Ο στόχος μας είναι να πληρωθεί η βασική ενίσχυση μέχρι το τέλος Νοεμβρίου και θα ακολουθήσουν οι πληρωμές άλλων επιμέρους προγραμμάτων. Είναι κάτι για το οποίο εργαζόμαστε κάθε μέρα. Να πληρωθούν οι επιδοτήσεις με έναν κανονικό τρόπο και να μην έχουμε καινούργια πρόστιμα από την Ευρώπη. Μας ξεκαθάρισαν, έχουμε δείξει και επιστολές που λένε ότι αν δεν εκπληρωθούν κάποιες προϋποθέσεις, υπάρχει κίνδυνος προστίμων και αναστολής των επιδοτήσεων».
