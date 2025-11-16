Χατζηδάκης: Νέα συμφωνία για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς την Ουκρανία κατά την επίσκεψη Ζελένσκι

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης προανήγγειλε πρόσθετη δέσμη μέτρων σε σχέση με τοπου θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό πριν κλείσει ο χρόνος.Παράλληλα, σχολίασε ότι η κυβέρνηση δεν έχει λόγο να κρατήσει λεφτά στην άκρη και οι υπουργοί να γίνουν «κακοί», υπενθυμίζοντας ότι «δεν πρέπει να ξεπεράσουμε κάποια όρια γιατί θα μπούμε πάλι σε επιτήρηση και η Ελλάδα θα θυμίσει σταδιακά την περασμένη δεκαετία».Για τονανέφερε ότι βρισκόμαστε ανάμεσα στην πίεση της Κομισιόν για νέο σύστημα πληρωμών και στην εύλογη πίεση των αγροτών να πάρουν τις επιδοτήσεις. «Ο στόχος μας είναι να πληρωθεί η βασική ενίσχυση μέχρι το τέλος Νοεμβρίου και θα ακολουθήσουν οι πληρωμές άλλων επιμέρους προγραμμάτων. Είναι κάτι για το οποίο εργαζόμαστε κάθε μέρα. Να πληρωθούν οι επιδοτήσεις με έναν κανονικό τρόπο και να μην έχουμε καινούργια πρόστιμα από την Ευρώπη. Μας ξεκαθάρισαν, έχουμε δείξει και επιστολές που λένε ότι αν δεν εκπληρωθούν κάποιες προϋποθέσεις, υπάρχει κίνδυνος προστίμων και αναστολής των επιδοτήσεων».