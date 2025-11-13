Την ερχόμενη Πέμπτη η κατάθεση του «Φραπέ» και του «Χασάπη» στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Μια ημέρα νωρίτερα θα καταθέσουν οι Σταύρος Τζεδάκης, αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για τον πρωτογενή τομέα και Μαρία Λιονή, αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης
Την επικαιροποίηση του καταλόγου των μαρτύρων, με την κλήση στελεχών, του Οργανισμού και των Περιφερειών αποφάσισε η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Όπως έγινε γνωστό, την ερχόμενη Τρίτη 18 Νοεμβρίου θα καταθέσουν ο κ. Αντώνης Τασούλης, διευθυντής πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ και η κα Ζωή Πολιτοπούλου υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου θα καταθέσουν ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για τον πρωτογενή τομέα Σταύρος Τζεδάκης, η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μαρία Λιονή και την επόμενη ημέρα θα εμφανιστούν δύο από τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης οι Γιώργος Ξυλούρης (φραπές) και Ανδρέας Στρατάκης (χασάπης).
Την πρόταση για την κλήση του «Φραπέ» και του «Χασάπη» στην Επιτροπή είχε καταθέσει η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και έγινε αποδεκτή από τα μέλη της Εξεταστικής.
