Λατινοπούλου: Ο Ισλαμισμός είναι το τελευταίο χαρτί της αριστεράς για να κερδίζει εκλογές

«Βασίζονται σε λαθρομετανάστες, ακολουθούν την ατζέντα τους, τους ταΐζουν με το υστέρημα μας γιατί βασίζονται στο ότι θα τους δώσουν αυτοί την ψήφο τους» υποστήριξε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής