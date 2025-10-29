Τηλεφωνική επικοινωνία Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν για άμεση συνάντηση
Τηλεφωνική επικοινωνία Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν για άμεση συνάντηση
Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε τη σταθερή του βούληση να συμβάλει εποικοδομητικά στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων
Τηλεφωνική επικοινωνία είχε το απόγευμα, ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης με τον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.
Σύμφωνα με ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη στο Χ, το τηλεφώνημα έγινε με πρωτοβουλία του προέδρου Χριστοδουλίδη αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας στις κατεχόμενες περιοχές την περασμένη Κυριακή, με στόχο τη γρήγορη αποκατάσταση διαύλου επικοινωνίας.
Κατά τη συνομιλία, ο κ. Χριστοδουλίδης συνεχάρη τον κ. Έρχιουρμάν για την εκλογή του και εξέφρασε ετοιμότητα για πραγματοποίηση κοινής συνάντησης το συντομότερο δυνατόν. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ανέλαβε να επανέλθει το αμέσως επόμενο διάστημα, ώστε να καθοριστεί ο τόπος και ο χρόνος της συνάντησης.
Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε τη σταθερή του βούληση να συμβάλει εποικοδομητικά στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Τόνισε ότι η διαδικασία πρέπει να κινηθεί στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, όπως αυτό ορίζεται από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η επικείμενη συνεννόηση για το ραντεβού Χριστοδουλίδη - Ερχιουρμάν αποτελεί το πρώτο πρακτικό τεστ προθέσεων μετά την αλλαγή ηγεσίας στα κατεχόμενα. Η Λευκωσία εκπέμπει μήνυμα ετοιμότητας για πολιτικό διάλογο, με το βλέμμα στην ταχεία επανεκκίνηση της διαδικασίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.
Σύμφωνα με ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη στο Χ, το τηλεφώνημα έγινε με πρωτοβουλία του προέδρου Χριστοδουλίδη αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας στις κατεχόμενες περιοχές την περασμένη Κυριακή, με στόχο τη γρήγορη αποκατάσταση διαύλου επικοινωνίας.
Κατά τη συνομιλία, ο κ. Χριστοδουλίδης συνεχάρη τον κ. Έρχιουρμάν για την εκλογή του και εξέφρασε ετοιμότητα για πραγματοποίηση κοινής συνάντησης το συντομότερο δυνατόν. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ανέλαβε να επανέλθει το αμέσως επόμενο διάστημα, ώστε να καθοριστεί ο τόπος και ο χρόνος της συνάντησης.
Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε τη σταθερή του βούληση να συμβάλει εποικοδομητικά στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Τόνισε ότι η διαδικασία πρέπει να κινηθεί στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, όπως αυτό ορίζεται από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η επικείμενη συνεννόηση για το ραντεβού Χριστοδουλίδη - Ερχιουρμάν αποτελεί το πρώτο πρακτικό τεστ προθέσεων μετά την αλλαγή ηγεσίας στα κατεχόμενα. Η Λευκωσία εκπέμπει μήνυμα ετοιμότητας για πολιτικό διάλογο, με το βλέμμα στην ταχεία επανεκκίνηση της διαδικασίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.
Ειδήσεις σήμερα:
Η σφαγή με τους 2.000 νεκρούς στο Σουδάν είναι ορατή από το Διάστημα – Σωροί με νεκρούς πάνω στην άμμο
Νέα κόντρα Κανέλλη-Κωνσταντοπούλου: «Έβαζες πλάτη στον Κασιδιάρη» - «Έχεις βίλα στην Εκάλη, έκανες καριέρα επί χούντας», δείτε βίντεο
Έλενα Κρεμλίδου: Καταδικάστηκε ο 36χρονος αστυνομικός για την υπόθεση revenge porn - Το μήνυμα στη μπλούζα της
Η σφαγή με τους 2.000 νεκρούς στο Σουδάν είναι ορατή από το Διάστημα – Σωροί με νεκρούς πάνω στην άμμο
Νέα κόντρα Κανέλλη-Κωνσταντοπούλου: «Έβαζες πλάτη στον Κασιδιάρη» - «Έχεις βίλα στην Εκάλη, έκανες καριέρα επί χούντας», δείτε βίντεο
Έλενα Κρεμλίδου: Καταδικάστηκε ο 36χρονος αστυνομικός για την υπόθεση revenge porn - Το μήνυμα στη μπλούζα της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα