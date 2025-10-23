Μετά τη συνάντηση με Δένδια, ο Δούκας εύχεται... καλή τύχη στην κυβέρνηση για τη φροντίδα του Άγνωστου Στρατιώτη
Μετά τη συνάντηση με Δένδια, ο Δούκας εύχεται... καλή τύχη στην κυβέρνηση για τη φροντίδα του Άγνωστου Στρατιώτη
Ο δήμαρχος Αθηναίων υπενθυμίζει με ανάρτησή του ότι μετά την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας, η φροντίδα του Μνημείου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση
«Από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Καλή τους τύχη» αναφέρει ο δήμαρχος της Aθήνας Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.
Ο δήμαρχος της Αθήνας μετέβη σήμερα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά από πρόσκληση του Νίκου Δένδια προκειμένου να μιλήσουν για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και το ζήτημα των αρμοδιοτήτων, μετά και την ψήφιση της τροπολογίας που έφερε η κυβέρνηση.
Μετά το πέρας της σύναντησης ο κ. Δούκας, ανέφερε:
«Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια. Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση.
Καλή τους τύχη».
Δείτε την ανάρτησή του
Ειδήσεις σήμερα:
Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Είχε πιει αλκοόλ με την παρέα της, χτύπησε σε τζαμαρία πριν καταρρεύσει, καταθέτει μάρτυρας
Κωνσταντοπούλου μαινόμενη στη Διάσκεψη των Προέδρων - Σήκωσε κινητό για να καταγράψει την Μπακογιάννη, εξύβρισε την
Γεροβασίλη
Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
Ο δήμαρχος της Αθήνας μετέβη σήμερα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά από πρόσκληση του Νίκου Δένδια προκειμένου να μιλήσουν για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και το ζήτημα των αρμοδιοτήτων, μετά και την ψήφιση της τροπολογίας που έφερε η κυβέρνηση.
Μετά το πέρας της σύναντησης ο κ. Δούκας, ανέφερε:
«Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια. Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση.
Καλή τους τύχη».
Δείτε την ανάρτησή του
Ειδήσεις σήμερα:
Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Είχε πιει αλκοόλ με την παρέα της, χτύπησε σε τζαμαρία πριν καταρρεύσει, καταθέτει μάρτυρας
Κωνσταντοπούλου μαινόμενη στη Διάσκεψη των Προέδρων - Σήκωσε κινητό για να καταγράψει την Μπακογιάννη, εξύβρισε την
Γεροβασίλη
Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα