Χρυσοχοΐδης: Θα αποκαλυφθούν και άλλες εγκληματικές οργανώσεις που λυμαίνονταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Θα εφαρμοστεί ο νόμος στις παρελάσεις

Κάποιοι είναι αποφασισμένοι να καταστρέψουν τη χώρα στο πλαίσιο των πολιτικών επιδιώξεών τους, σχολίασε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη