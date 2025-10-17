Κακλαμάνης: Από τις 27 Οκτωβρίου ο «κόφτης» στα μικρόφωνα της Βουλής - Η Κωνσταντοπούλου ξεπέρασε κατά 137% τον χρόνο που της δόθηκε την Πέμπτη
Κακλαμάνης: Από τις 27 Οκτωβρίου ο «κόφτης» στα μικρόφωνα της Βουλής - Η Κωνσταντοπούλου ξεπέρασε κατά 137% τον χρόνο που της δόθηκε την Πέμπτη
Η χθεσινή συζήτηση ήταν για εμένα η τελευταία ευκαιρία για να μην προχωρήσω στην εφαρμογή του κόφτη και στον αυτόματο περιορισμό, είπε ο Πρόεδρος της Βουλής
Έντονα προβληματισμένος από το γεγονός ότι για μια ακόμη φορά οι πολιτικοί αρχηγοί δεν μπόρεσαν να τηρήσουν τον χρόνο που τους διατέθηκε με συνέπεια η συνεδρίαση χθες, Πέμπτη, να σπάσει κάθε ρεκόρ διάρκειας, έδειξε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης σε συνομιλία με κοινοβουλευτικούς συντάκτες.
Όπως χαρακτηριστικά είπε ενώ το ιστορικό έδειχνε πως οι ανάλογες συνεδριάσεις ακόμα και στην τρέχουσα περίοδο διαρκούσαν από 4,5 μέχρι και 7 ώρες, χθες, Πέμπτη, η συνεδρίαση ξεπέρασε σε διάρκεια τις 8,5 ώρες.
«Το νέο λογισμικό στο μικροφωνικό σύστημα που επιτρέπει τον αυτόματο κόφτη έχει εγκατασταθεί. Η χθεσινή συζήτηση ήταν για εμένα η τελευταία ευκαιρία για να μην προχωρήσω στην εφαρμογή του κόφτη και στον αυτόματο περιορισμό» είπε ο Πρόεδρος της Βουλής ομολογώντας ότι η κατάσταση ξέφυγε.
Ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου ξεπέρασε κατά 137% τον χρόνο που της διατέθηκε ενώ πιο συνεπείς ήταν ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Αλέξης Χαρίτσης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σε αυτό το πλαίσιο ο Πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε ότι την προσεχή εβδομάδα η Διάσκεψη θα λάβει απόφαση για την εφαρμογή του κόφτη, ο οποίος θα αρχίσει να λειτουργεί στην Ολομέλεια από τις 27 Οκτωβρίου.
Σε πρώτο στάδιο ο κόφτης θα εφαρμοστεί στις συζητήσεις των νομοσχεδίων και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο ενώ με την αλλαγή του Κανονισμού της Βουλής θα εφαρμοστεί σε όλες τις συνεδριάσεις συμπεριλαμβανομένων των συζητήσεων σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών.
Όπως χαρακτηριστικά είπε ενώ το ιστορικό έδειχνε πως οι ανάλογες συνεδριάσεις ακόμα και στην τρέχουσα περίοδο διαρκούσαν από 4,5 μέχρι και 7 ώρες, χθες, Πέμπτη, η συνεδρίαση ξεπέρασε σε διάρκεια τις 8,5 ώρες.
«Το νέο λογισμικό στο μικροφωνικό σύστημα που επιτρέπει τον αυτόματο κόφτη έχει εγκατασταθεί. Η χθεσινή συζήτηση ήταν για εμένα η τελευταία ευκαιρία για να μην προχωρήσω στην εφαρμογή του κόφτη και στον αυτόματο περιορισμό» είπε ο Πρόεδρος της Βουλής ομολογώντας ότι η κατάσταση ξέφυγε.
Ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου ξεπέρασε κατά 137% τον χρόνο που της διατέθηκε ενώ πιο συνεπείς ήταν ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Αλέξης Χαρίτσης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σε αυτό το πλαίσιο ο Πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε ότι την προσεχή εβδομάδα η Διάσκεψη θα λάβει απόφαση για την εφαρμογή του κόφτη, ο οποίος θα αρχίσει να λειτουργεί στην Ολομέλεια από τις 27 Οκτωβρίου.
Σε πρώτο στάδιο ο κόφτης θα εφαρμοστεί στις συζητήσεις των νομοσχεδίων και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο ενώ με την αλλαγή του Κανονισμού της Βουλής θα εφαρμοστεί σε όλες τις συνεδριάσεις συμπεριλαμβανομένων των συζητήσεων σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών.
Ειδήσεις σήμερα:
Δολοφόνησαν Κύπριο πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας στη Λεμεσό - Τον πυροβόλησαν στο αμάξι του
Η αντίδραση του Νικήτα Κακλαμάνη για τον Βελόπουλο που αποκάλεσε «κακιά» τον Καιρίδη
Τα πιο ισχυρά διαβατήρια στον κόσμο για το 2025 - Η θέση της Ελλάδας και η ανατροπή με τις ΗΠΑ που είναι εκτός δέκαδας
Δολοφόνησαν Κύπριο πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας στη Λεμεσό - Τον πυροβόλησαν στο αμάξι του
Η αντίδραση του Νικήτα Κακλαμάνη για τον Βελόπουλο που αποκάλεσε «κακιά» τον Καιρίδη
Τα πιο ισχυρά διαβατήρια στον κόσμο για το 2025 - Η θέση της Ελλάδας και η ανατροπή με τις ΗΠΑ που είναι εκτός δέκαδας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα