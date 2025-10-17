Κακλαμάνης: Από τις 27 Οκτωβρίου ο «κόφτης» στα μικρόφωνα της Βουλής - Η Κωνσταντοπούλου ξεπέρασε κατά 137% τον χρόνο που της δόθηκε την Πέμπτη

Η χθεσινή συζήτηση ήταν για εμένα η τελευταία ευκαιρία για να μην προχωρήσω στην εφαρμογή του κόφτη και στον αυτόματο περιορισμό, είπε ο Πρόεδρος της Βουλής