MRB: Στις 14,2 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ - Τι θα έπαιρναν Τσίπρας, Καρυστιανού, Σαμαράς
Αμφισβητούν οι πολίτες ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη σε υποθέσεις όπως η σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη και του ΟΠΕΚΕΠΕ - Τι ποσοστό θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα Τσίπρα, πως αξιολογούν το θέμα με την προστασία του «Αγνώστου Στρατιώτη» - Δείτε την παρουσίαση της έρευνας
Στις 14,2 μονάδες προσδιορίζει η ΜRB το προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Open. Το κυβερνών κόμμα μετρήθηκε στο 28% με αναγωγή επί του συνόλου, ενώ το ΠΑΣΟΚ στο 13,.8%, με οριακές διαφορές σε σχέση με το γκάλοπ του Σεπτεμβρίου. Κι αυτό παρά το γενικευμένο κλίμα δυσπιστίας που καταγράφεται στην συγκεκριμένη μέτρηση.
Καθαρά στην τρίτη θέση, με 12,1%, η εταιρεία κατατάσσει την Ελληνική Λύση, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας μετρήθηκε στο 9,4%, από 11% τον Σεπτέμβριο. Στο 8,6% με άνοδο μισής μονάδας είναι το ΚΚΕ. H συγκεκριμένη μέτρηση, όπως και η προηγούμενη της MRB, προδιαγράφει μία επτακομματική Βουλή, καθώς το Κίνημα Δημοκρατίας και το ΜεΡΑ25 μένουν εκτός οριακά. Σημαντικά κέρδη καταγράφει η MRB για την Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου, που είναι στο 5,2% με άνοδο μεγαλύτερη της μονάδας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει σχεδόν μία μονάδα και μένει στο 4,3% από 5,2% τον Σεπτέμβριο.
Σημαντική άνοδο κατά 3,6% μονάδες εμφανίζει η επιλογή «άλλο κόμμα» στην αναγωγή επί του συνόλου, κάτι που προφανώς έχει να κάνει με την αναμονή για την δημιουργία νέων σχημάτων. Σημειώνεται ότι στην «καθαρή» πρόθεση ψήφου η αδιευκρίνιστη ψήφος έχει ανέβει στο 23,2%...
Το «κόμμα Τσίπρα»
Οι πολίτες εμφανίζονται μοιρασμένοι, με μια ελαφρά υπεροχή της θετικής άποψης, όσον αφορά την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα, καθώς θετικά αξιολογεί την κίνηση το 47,9%, ενώ αρνητικά την αξιολογεί το 36,6%.
Ωστόσο, όταν τίθεται το ερώτημα της ίδρυσης νέου κόμματος, το 73,4% δηλώνει πως δεν θα ψήφιζε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 21,8% είναι θετικά προσκείμενο (σίγουρα ή μάλλον) στο ενδεχόμενο να τον ψηφίσει. Σημειώνεται ότι οι αρνητικές γνώμες εμφανίζουν αύξηση 5,8% μέσα σε έναν μήνα, ενώ οι θετικές μειώνονται κατά μισή μονάδα. Σε ανάλογη μέτρηση τον Μάιο, οι θετικές γνώμες που είναι τώρα στο 21,8%, ήταν στο 29,1%.
Το «κόμμα Σαμαρά»
Στο 15,9% προσδιορίζει η MRB τις θετικές γνώμες για ένα κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, με αύξηση των θετικών γνωμών κατά 1,8 μονάδων σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Σημειώνεται ότι το «σίγουρα θα το ψήφιζα» είναι χαμηλά - στο 3,4%, ενώ το 12,4% «μάλλον», το 14,7% «μάλλον» δεν θα ψήφιζε και το 64,9% «σίγουρα» δεν θα ψήφιζε.
Το σενάριο με Καρυστιανού
Θετική γνώμη έχει το 50% των ερωτηθέντων για τη Μαρία Καρυστιανού και «όχι ευνοϊκή» το 24,9%. Πάνω από ένας στους δύο πολίτες έχει την γνώμη ότι η χαροκαμένη μάνα δεν θα πρέπει να ασχοληθεί με την πολιτική, αλλά να συνεχίσει να αγωνίζεται μόνον για το θέμα της τραγωδίας στα Τέμπη. Αντίθετα, το 15,7% της συνιστά να ιδρύσει δικό της κόμμα και το 13,1% να συμμετάσχει σε κάποιο υπάρχον ή νέο κόμμα. Για την περίπτωση που η κα Καρυστιανού ιδρύσει κόμμα, τότε το «σίγουρα θα το ψήφιζα» είναι στο 13,9% και το «μάλλον» στο 18,3%.
Γενικευμένη δυσπιστία
Σε πολύ υψηλά ποσοστά καταγράφηκε η δυσπιστία των πολιτών σε μία σειρά ερωτήσεων για τα ζητήματα της επικαιρότητας. Σε πολύ υψηλά ποσοστά δεν περιμένουν ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη για τα Τέμπη ή για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ενώ η πλειοψηφία δεν συμφωνεί με τις εξαγγελίες για τον Άγνωστο Στρατιώτη.
Δείτε την παρουσίαση της έρευνας:
Δείτε την έρευνα:
