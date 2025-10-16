Πλεύρης: Ο Άγνωστος Στρατιώτης αναφέρεται σε όσους πέθαναν για να είμαστε ελεύθεροι - Τα ονόματα για τα Τέμπη δεν προσβάλλουν αλλά δεν έπρεπε να είναι εκεί
«Αυτό ξεκίνησε γιατί ο δήμος Αθηναίων δεν μπόρεσε να αποδώσει το μνημείο στην κατάσταση που πρέπει να είναι» παρατήρησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου
«Η θέση μου ήταν πάντοτε ότι στον Άνγωστο Στρατιώτη που είναι ένα μνημείο που αναφέρεται σε όσους έχουν πεθάνει για την πατρίδα, δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία άλλη μορφή διαμαρτυρία όσο δίκαιη και αν είναι, είτε είναι η διαμαρτυρία ενός γονέα που ήθελε να δικαιωθεί το αίτημά του και είναι σεβαστός ο αγώνας είτε τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών» δήλωσε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.
«Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τιμούμε τη μνήμη ή τον αγώνα κάθε γονέα. Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όμως, θα πρέπει να είναι για τον σκοπό που έγινε που είναι ιερός» συμπλήρωσε στο Action 24.
Στην ερώτηση, δε, αν θα πρέπει να σβηστούν τα ονόματα, ο κ. Πλεύρης απάντησε ότι «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν θα υπάρξει κίνηση για να σβηστούν αλλά στην πορεία του χρόνου θα αποδοθεί το μνημείο. Γνώμη μου είναι ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν τα ονόματα με απόλυτο σεβασμό στα θύματα και τους συγγενείς τους».
«Προφανώς πρέπει να τιμάται η μνήμη τους αλλά αντιστοίχως φανταστείτε να ήθελαν να γίνεται το ίδιο για τα θύματα από Μάτι και Μάνδρα» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό.
Επανέλαβε, δε, ότι «το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχει γίνει για να τιμήσουμε τους νεκρούς για την πατρίδα, είναι ένα σημείο απόλυτου σεβασμού. Δεν λέω ότι τα ονόματα προσβάλουν αλλά η διαμαρτυρία μπορεί να γίνει σε άλλο σημείο».
Κατά τον κ. Πλεύρη «οι περισσότεροι Έλληνες πιστεύουν ότι το μνημείο δεν πρέπει να αλλάζει ο χαρακτήρας του όσο δίκαιο και αν είναι το αίτημα όποιου διαμαρτύρεται».
Κατέληξε για το θέμα αυτό λέγοντας «αυτό ξεκίνησε γιατί ο δήμος Αθηναίων δεν μπόρεσε να αποδώσει το μνημείο στην κατάσταση που πρέπει να είναι».
«Ο πρίγκιπας Άντριου πίστευε ότι ήταν κληρονομικό δικαίωμα να κάνει σεξ μαζί μου» - Τα πρώτα αποσπάσματα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ
Ψηφίζεται σήμερα το νέο εργασιακό νομοσχέδιο - Το 13ωρο και όλα όσα αλλάζουν για εργαζόμενους και επιχειρήσεις
Έπιασαν τον δολοφόνο 16χρονης στο Λονγκ Άιλαντ 40 χρόνια μετά το έγκλημα - Πώς τον συνέλαβαν χάρη σε ένα... καλαμάκι
