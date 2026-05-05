Τα μηνύματα της δημοσκόπησης Opinion Poll για κυβέρνηση, Ανδρουλάκη και Τσίπρα
Τα μηνύματα της δημοσκόπησης Opinion Poll για κυβέρνηση, Ανδρουλάκη και Τσίπρα
Το εύρημα που οι αναλυτές υπογραμμίζουν με κόκκινο μαρκαδόρο είναι πως η σταθερότητα της ΝΔ συνοδεύεται από μια πολιτική κούραση, όχι από μεταστροφή
Η νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll (Action 24) έρχεται να βάλει τα πράγματα στη θέση τους: δεν υπάρχει ρεύμα ανατροπής και παρά τη ρευστότητα μετά την πρώτη πεντάδα, ούτε αλλαγή των ισορροπιών στο πολιτικό σκηνικό.
Με εμφανείς τις συνέπειες των αναταράξεων στο διάστημα που προηγήθηκε, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρό προβάδισμα, ενώ το ΠΑΣΟΚ δείχνει να παίρνει μεν μπρος, αλλά χωρίς να αλλάζει τον χάρτη. Με απλά λόγια, η βελόνα κινήθηκε, όμως η πυξίδα δεν γύρισε.
Επιτελείς του κυβερνητικού στρατοπέδου συμμερίζονται την καταγραφή των ειδικών ότι «η καμπή θα ήταν πιο βαθιά» αν η μέτρηση είχε γίνει πριν τα νέα οικονομικά μέτρα και την επίσκεψη Μακρόν, που άλλαξαν το κλίμα, δίνοντας στον πρωθυπουργό ώθηση και επιτρέποντας στη Νέα Δημοκρατία να «ρεφάρει» μέρος των απωλειών της.
Το εύρημα που οι αναλυτές υπογραμμίζουν με κόκκινο μαρκαδόρο είναι πως η σταθερότητα της ΝΔ συνοδεύεται από μια πολιτική κούραση, όχι από μεταστροφή. Η διαφορά παραμένει, αλλά πίσω της κρύβεται η ίδια εξίσωση: η οικονομία είναι ο πραγματικός αντίπαλος. Η ακρίβεια αναδεικνύεται ως το βασικότερο πρόβλημα των πολιτών και το πεδίο που μπορεί να καθορίσει τη δυναμική των επόμενων μηνών.
Με εμφανείς τις συνέπειες των αναταράξεων στο διάστημα που προηγήθηκε, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρό προβάδισμα, ενώ το ΠΑΣΟΚ δείχνει να παίρνει μεν μπρος, αλλά χωρίς να αλλάζει τον χάρτη. Με απλά λόγια, η βελόνα κινήθηκε, όμως η πυξίδα δεν γύρισε.
Το «ρεφάρισμα»Η ΝΔ χάνει περίπου 1,5 μονάδα, ωστόσο διατηρεί ασφαλή διαφορά σχεδόν 17 ποσοστιαίων μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, με την εκτίμηση ψήφου να εξακολουθεί να γράφει «3» μπροστά. Σε μια περίοδο κόπωσης από την ακρίβεια και τις κοινωνικές πιέσεις, το Μαξίμου βλέπει το προβάδισμά του να δοκιμάζεται, αλλά όχι να απειλείται.
Επιτελείς του κυβερνητικού στρατοπέδου συμμερίζονται την καταγραφή των ειδικών ότι «η καμπή θα ήταν πιο βαθιά» αν η μέτρηση είχε γίνει πριν τα νέα οικονομικά μέτρα και την επίσκεψη Μακρόν, που άλλαξαν το κλίμα, δίνοντας στον πρωθυπουργό ώθηση και επιτρέποντας στη Νέα Δημοκρατία να «ρεφάρει» μέρος των απωλειών της.
Το εύρημα που οι αναλυτές υπογραμμίζουν με κόκκινο μαρκαδόρο είναι πως η σταθερότητα της ΝΔ συνοδεύεται από μια πολιτική κούραση, όχι από μεταστροφή. Η διαφορά παραμένει, αλλά πίσω της κρύβεται η ίδια εξίσωση: η οικονομία είναι ο πραγματικός αντίπαλος. Η ακρίβεια αναδεικνύεται ως το βασικότερο πρόβλημα των πολιτών και το πεδίο που μπορεί να καθορίσει τη δυναμική των επόμενων μηνών.
Χωρίς φόραΣτον αντίποδα, το ΠΑΣΟΚ αρχίζει να δίνει μικρά σημάδια ζωής. Παρότι το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη σημειώνει άνοδο 1,2 μονάδων, του λείπει η «φόρα», καθώς όπως λένε οι αναλυτές, αυτή η βελτίωση δεν αρκεί για να δημιουργήσει ρεύμα.
Παρά το πρόσφατο συνέδριο και τις θεσμικές πρωτοβουλίες, η συσπείρωση παραμένει χαμηλή, ενώ μόλις 10,6 % των πολιτών εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την αντιπολιτευτική του τακτική· ακόμη και μέσα στο ίδιο το κόμμα, σχεδόν 60 % των ψηφοφόρων αισθάνονται δυσαρέσκεια.
Απέναντι σε αυτή την εικόνα, αναδύεται ο «χώρος του άλλου κόμματος», στο 12,6 %. Πρόκειται για ένα ετερογενές ρεύμα διαμαρτυρίας που φαίνεται να εγκολπώνει κυρίως τη δυναμική γύρω από το κόμμα Τσίπρα – Καρυστιανού, προσφέροντας μια νέα «στέγη» σε ψηφοφόρους που αναζητούν φρέσκο αντισυστημικό λόγο. Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα πίσω από τον «κανέναν» στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό αποτελεί ένδειξη πως επιστρέφει στο κάδρο, άλλα όχι και στο προσκήνιο.
Σε πολιτικό επίπεδο, το 54,4 % εξακολουθεί να πιστεύει πως η ΝΔ θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές και σχεδόν οι μισοί πολίτες θεωρούν πιθανή μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Το 45 % ζητά αυτοδύναμη κυβέρνηση, σχεδόν το ίδιο ποσοστό συνεργασία – μια ισορροπία που δείχνει σταθερότητα, όχι ανατροπή.
Απέναντι σε αυτή την εικόνα, αναδύεται ο «χώρος του άλλου κόμματος», στο 12,6 %. Πρόκειται για ένα ετερογενές ρεύμα διαμαρτυρίας που φαίνεται να εγκολπώνει κυρίως τη δυναμική γύρω από το κόμμα Τσίπρα – Καρυστιανού, προσφέροντας μια νέα «στέγη» σε ψηφοφόρους που αναζητούν φρέσκο αντισυστημικό λόγο. Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα πίσω από τον «κανέναν» στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό αποτελεί ένδειξη πως επιστρέφει στο κάδρο, άλλα όχι και στο προσκήνιο.
Οι τάσειςΣταθερός παραμένει και ο Κυριάκος Βελόπουλος, με την Ελληνική Λύση να κινείται ξανά κοντά στο ψυχολογικό φράγμα του 10 %. Η σταθερότητα αυτή καταγράφεται ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της μέτρησης, καθώς δείχνει σκληρό πυρήνα υποστήριξης.
Σε πολιτικό επίπεδο, το 54,4 % εξακολουθεί να πιστεύει πως η ΝΔ θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές και σχεδόν οι μισοί πολίτες θεωρούν πιθανή μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Το 45 % ζητά αυτοδύναμη κυβέρνηση, σχεδόν το ίδιο ποσοστό συνεργασία – μια ισορροπία που δείχνει σταθερότητα, όχι ανατροπή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα