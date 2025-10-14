Ζούπης (Opinion Poll): H ΝΔ και ο Μητσοτάκης συμπληρώνουν 10 χρόνια πρωτιάς στις δημοσκοπήσεις - Πρόβλημα για τον Τσίπρα η αντισυσπείρωση 70%

Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, είπε για το κυβερνών κόμμα ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll - Υπάρχουν όρια για τον χώρο που μπορεί να διεκδικήσει, είπε για τον πρώην πρωθυπουργό