Ζούπης (Opinion Poll): H ΝΔ και ο Μητσοτάκης συμπληρώνουν 10 χρόνια πρωτιάς στις δημοσκοπήσεις - Πρόβλημα για τον Τσίπρα η αντισυσπείρωση 70%
Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, είπε για το κυβερνών κόμμα ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll - Υπάρχουν όρια για τον χώρο που μπορεί να διεκδικήσει, είπε για τον πρώην πρωθυπουργό
Στην «αντοχή» της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη που συμπληρώνουν 10 χρόνια πρωτιάς στις δημοσκοπήσεις αλλά και στο «πρόβλημα» που αντιμετωπίζει ο Αλέξης Τσίπρας με την αντισυσπείρωση αναφέρθηκε ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll Ζαχαρίας Ζούπης με αφορμή τη χθεσινή δημοσκόπηση της εταιρείας.
Όπως σημείωσε αρχικά «η ΝΔ έχει μια μικρή κάμψη, ήταν 30,5% και έχει πάει στο 30,1%. Να σημειώσω ότι σε λίγο μπαίνουμε στο 10 χρόνια από τότε που ο Μητσοτάκης και η ΝΔ προηγούνται στις δημοσκοπήσεις, δεν έχει ξαναγίνει αυτό, άρα δείχνει μια αντοχή»
Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα εξήγησε πως «φαίνεται να υπάρχει ένας σκληρός πυρήνας του 9% και ένα 17% δυνητικής ψήφου που μας δίνει ένα 26%. Την προηγούμενη φορά αυτό το ποσοστό ήταν 31% με τη μείωση να είναι ισομετρικά από όλα τα κόμματα ειδικά από τη ζώνη που θα μπορούσε να αντλήσει ψηφοφόρους».
«Αυτό σημαίνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια αντισυσπείρωση 70% και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και δείχνει κάποια όρια για τον χώρο που μπορεί να διεκδικήσει» εξήγησε ο κ. Ζούπης.
Έδωσε, μάλιστα, δύο παραδείγματα προηγούμενων μετρήσεων για κόμματα σχετικά με τη δυνητική ψήφο λέγοντας ότι «η Νέα Αριστερά εμφανιζόταν στο 3% "σίγουρα θα την ψηφίσω" και 15% "θα μπορούσα να την ψηφίσω" και ο Αβραμόπουλος εμφανιζόταν "σίγουρα και θα μπορούσα" 20% με το Κίνημα Ελευθέρων Πολιτών. Το λέω για να δείξω ότι και το σίγουρα και το άθροισμα θα μπορούσα είναι διεκδικήσιμο και θέλει δουλειά»
