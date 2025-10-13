Κανέλλη για Τσίπρα: Στην ιδέα ότι θα πάθω σοκ εντιμότητας ανατριχιάζω πιο πολύ από το να μου την πέσει ο Νετανιάχου
Κανέλλη για Τσίπρα: Στην ιδέα ότι θα πάθω σοκ εντιμότητας ανατριχιάζω πιο πολύ από το να μου την πέσει ο Νετανιάχου
«Θα θυμάμαι ότι έκλεισε τράπεζες, την έννοια αριστερά, την έννοια νέος, την έννοια καινούργιος και την έννοια καινούργιος δεινόσαυρος» είπε η βουλευτής του ΚΚΕ.
Δριμεία κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε η Λιάνα Κανέλλη, ερωτηθείς το πρωί της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.
«Γιατί άνοιξε κάτι; Θα ανοίξει; θα είναι καινούργιο; Δεν πα' να ανοίξει, εγώ Θα θυμάμαι ότι έκλεισε τράπεζες, την έννοια αριστερά, την έννοια νέος, την έννοια καινούργιος και την έννοια καινούργιος δεινόσαυρος» είπε αρχικά η βουλευτής του ΚΚΕ
Όπως είπε για τον Αλέξη Τσίπρα «έρχεται στην κολυμβήθρα του Σιλωάμ» με την ίδια να σχολιάζει και τη φράση «σοκ εντιμότητας» που χρησιμοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στην Εφημερίδα των Συντακτών.
«Αν είναι σοκ εντιμότητας, εγώ στην ιδέα ότι θα πάθω σοκ εντιμότητας ανατριχιάζω πιο πολύ από το να μου την πέσε ο Νετανιάχου για έναν πολύ σοβαρό λόγο: πας και ψηφίζεις όχι (σ.σ. στο δημοψήφισμα του 2015) και σου βγαίνει "ναι" και πας και ψηφίζεις ένα μνημόνιο αριστερό που υποθήκευσε το μέλλον των παιδιών και των εγγονιών μου για 100 χρόνια» συνέχισε η βουλευτής του ΚΚΕ και κατέληξε:
«Αν βλέπετε κάτι νέο, εγώ τα δεινοσαυράκια προτιμώ να τα κρατήσω στο επίπεδο των παιχνιδιών που έπαιζε ο γιος μου και κανένα δεν θα το βαφτίσω Αλέξη Τσίπρα».
