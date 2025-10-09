Τσιάρας: «Μέσα στο επόμενο διάστημα ξεκινούν πληρωμές» - Χρονοδιάγραμμα ζητούν οι αγρότες, προαναγγέλλουν κινητοποιήσεις

Είναι μια πολύ δύσκολη εποχή για τον πρωτογενή τομέα, πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί τα απαραίτητα βήματα, τα οποία δεν θα μας τοποθετήσουν ξανά σε αντίστοιχη θέση, υπογράμμισε ο υπουργός μετά από τρίωρη σύσκεψη με τους παραγωγούς στη Λάρισα