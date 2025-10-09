Βουλή: Την Πέμπτη η ενημέρωση από τον Μητσοτάκη για θέματα εξωτερικής πολιτικής
Εκτός από τον πρωθυπουργό τον λόγο θα λάβουν και οι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης
Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την οποία ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπεία για όλα τα κρίσιμα θέματα της εξωτερικής πολιτικής.
Η διαδικασία ακολουθεί το πλαίσιο του άρθρου 142Α του Κανονισμού της Βουλής που σημαίνει ότι εκτός από τον πρωθυπουργό τον λόγο θα λάβουν και οι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης.
Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είχε ζητήσει την διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση με αντικείμενο τις εξελίξεις στην Γάζα, ωστόσο ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να διευρύνει την ατζέντα της συζήτησης.
Πέραν αυτού, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων του κοινοβουλίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που εισάγει και το 13ωρο θα συζητηθεί στην Ολομέλεια την προσεχή Τρίτη και Τετάρτη. Επίσης, με ομοφωνία έγινε αποδεκτή και η πρόταση Ανδρουλάκη ώστε οι υποψήφιοι πρόεδροι των τριών Συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών να επιλέγονται με ανοικτή πρόσκληση αντί να υποδεικνύονται από την κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον προγραμματισμός το επόμενο δεκαπενθήμερο η Βουλή θα απευθύνει την σχετική πρόσκληση ώστε οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν υποψηφιότητα για την θέση προέδρου του Συνηγόρου του Πολίτη, της Αρχής προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Η τελικές τρεις λίστες που θα καταρτιστούν θα τεθούν σε ψηφοφορία και το πρόσωπο που θα συγκεντρώσει πλειοψηφία 3/5 θα αναλάβει την θέση.
Αποδεκτή η πρόταση Ανδρουλάκη για την στελέχωση Ανεξάρτητων Αρχών
