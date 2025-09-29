Ο Φλωρίδης θα παρουσιάσει στο Συμβούλιο Ευρώπης τη φιλική προς τα παιδιά Δικαιοσύνη



Τι προβλέπει το πρόγραμμα REΑ:MIND

Χρειάζεται υπομονή, επιμονή και πίστη σε αυτό που κάνουμε όσον αφορά τους ανηλίκους και την παραβατικότητα».Από τους συντελεστές του του προγράμματος REΑ:MIND έγινε εκτενείς ανάλυση και επισημάνθηκε ότι απευθύνεται σε ανήλικους παραβάτες και έχει ως στόχο την προαγωγή της ενσυναίσθησης, της προσωπικής έκφρασης και της κριτικής σκέψης, μέσω της επαφής με έργα της αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, της παγκόσμιας λογοτεχνίας και των φιλοσοφικών κειμένων.Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι ανήλικοι «μελετούν οπτικοποιημένες ιστορίες, από την κλασική γραμματεία αλλά και τη σύγχρονη καθημερινότητα, απαντούν σε στοχευμένες ερωτήσεις ηθικών διλημμάτων που τους προκαλούν να σκεφτούν και να προβληματιστούν».Στη συνέχεια λαμβάνουν μια σύνοψη του ηθικού διλήμματος, που έχει προτροπές για την καθημερινότητα. Στο τέλος του προγράμματος καλούνται να δημιουργήσουν τη δική τους ψηφιακή ιστορία, καταγράφοντας τις εμπειρίες τους.Το προγράμματα, που είναι συνολική διάρκεια 6 μηνών, υλοποιείται σε συνεργασία με επιμελητές ανηλίκων και περιλαμβάνει συνδυασμό ιστοριών που συνδέονται με αφήγηση, ερωτήσεις ανάπτυξης κριτικής σκέψης και δημιουργικές δραστηριότητες.