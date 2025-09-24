Χατζηβασιλείου: Η αντιπολίτευση δίνει ρεσιτάλ πατριδοκαπηλίας - Η Τουρκία πιθανώς ενοχλήθηκε από τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dd0rssw1tqwh)

«Δεν φοβόμαστε να μιλάμε με την Τουρκία, παρά τις διαφωνίες μας», τόνισε μεταξύ άλλων ο Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της ΝΔ, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 το πρωί της Τετάρτης αναφερόμενος στην αναβολή της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο.Όπως υπογράμμισε, ο ανοιχτός δίαυλος αποτελεί «στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης» ενώ συμπλήρωσε πως η τουρκική πλευρά πιθανόν να ενοχλήθηκε από τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αναφερόμενος στην αναβολή της προγραμματισμένης συνάντησης, σημείωσε: «Αν η Τουρκία πράγματι προσχηματικά ανέβαλε το ραντεβού, ίσως η “αλεπού” αποφάσισε να μην πάει στο παζάρι, γιατί πιθανόν να ξίνισε. Μάλλον ενοχλήθηκε από τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, για παράδειγμα, με την έλευση της Chevron νοτίως της Κρήτης, κίνηση που ουσιαστικά διεμβολίζει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Ίσως να ενοχλήθηκε από την ορθή προσέγγιση που κάνει η κυβέρνηση με τις δύο πλευρές της Λιβύης, με στόχο να ξεκινήσουμε την συζήτηση για καθορισμό ΑΟΖ με την βορειοαφρικανική χώρα».Ο Τάσος Χατζηβασιλείου απάντησε και στην κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης: «Απορώ με την αντιπολίτευση, η οποία δραματοποιεί τις αναβολές και δίνει ρεσιτάλ πατριδοκαπηλίας. Δηλαδή τι ακριβώς θέλει η αντιπολίτευση; Να μην φέρναμε τη Chevron στην Ελλάδα για να γινόταν το ραντεβού με τον κ. Ερντογάν; Όλα ήταν κανονισμένα και συμφωνημένα από την αρχή. Η Τουρκία φέρει την ευθύνη για την αναβολή ή την τελική ακύρωση της συνάντησης». Και πρόσθεσε με σαφήνεια: «Άκουσα, λοιπόν, τα κόμματα. Ας ξεκαθαρίσουν τις θέσεις τους. Αν θέλουν διάλογο με την Τουρκία χωρίς πλαίσιο, να το πουν. Αν θεωρούν υποβάθμιση της χώρας την σθεναρή διπλωματία, μάλλον έχουν μπερδέψει τις συζητήσεις καφενείου με την υπεύθυνη εξωτερική πολιτική. Από τη μια μιλάνε για χαμηλές προσδοκίες και από την άλλη επιμένουν στην άνευ όρων πραγματοποίηση μιας συνάντησης. Ταυτόχρονα, εκείνοι που μας κατηγορούσαν επειδή μιλάμε με την Τουρκία, τώρα μας εγκαλούν επειδή ο κ. Ερντογάν ανέβαλε τη συνάντηση. Έχουν τρικυμία εν κρανίω. Αρκετά με την πατριδοκαπηλία».Απαντώντας στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης ότι δήθεν η Ελλάδα απομονώνεται με αφορμή την αναβολή του ραντεβού Μητσοτάκη - Ερντογάν, ο κ. Χατζηβασιλείου ήταν κατηγορηματικός: «Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ μιλούν για απομόνωση. Είναι απομονωμένη η Ελλάδα; Έρχεται εδώ η Chevron, ετοιμαζόμαστε για έρευνες και ταυτόχρονα είμαστε πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη με τις υποδομές αερίου. Πού βλέπετε την απομονωμένη Ελλάδα;», τόνισε ζητώντας από την αντιπολίτευση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.