Δημοσκόπηση Prorata: Με 12% μπροστά η ΝΔ από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ - Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Ως το σημαντικότερο πρόβλημα καταγράφεται, τέλος, η ακρίβεια, καθώς και τα ζητήματα διαφθοράς και διαφάνειας, ακολουθούμενα από αυτά που αφορούν στο μεταναστευτικό και στο σύστημα Υγείας