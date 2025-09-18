«Κλείδωσε» η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η συνάντηση θα γίνει νωρίς το βράδυ (ώρα Ελλάδας) της Τρίτης, 23 Σεπτεμβρίου
«Κλείδωσε» για την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν. Ειδικότερα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η συνάντηση θα γίνει στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κατά πάσα πιθανότητα θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Τρίτης (ώρα Νέας Υόρκης- βράδυ ώρα Ελλάδας).
Στο ραντεβού θα συμμετάσχουν από ελληνικής πλευράς ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και ο διπλωματικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού Μίλτων Νικολαϊδης. Από την τουρκική πλευρά θα μετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο διπλωματικός σύμβουλος Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς. Η ατζέντα θα "κλειδώσει" τις επόμενες μέρες.
Υπενθυμίζεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή του συνέντευξη στον ανέφερε πως υπάρχει πρόθεση για συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
Μάλιστα ο πρωθυπουργός, μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά, κάλεσε τον ελληνικό λαό να μην ανησυχεί, καθώς ο ίδιος εκτιμά ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση για «θερμό επεισόδιο» στο Αιγαίο, χωρίς ωστόσο αυτό να επιτρέπει εφησυχασμό.
«Υπάρχει πρόθεση και από τα δύο μέρη να βρεθεί χρόνος και πιστεύω ότι από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση να βρεθεί χρόνος, παρότι θα συμπέσουμε για λίγο, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε τον χρόνο για να κάνουμε τη συνάντηση…», είχε πει χαρακτηριστικά ο κ.Μητσοτάκης.
