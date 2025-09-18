Κόντρα Φλωρίδη - Χαρίτση για τη Γάζα: «Δεν είχατε πει λέξη για την άρνηση της γενοκτονίας των Ποντίων»
Κόντρα Φλωρίδη - Χαρίτση για τη Γάζα: «Δεν είχατε πει λέξη για την άρνηση της γενοκτονίας των Ποντίων»
Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς χαρακτήρισε αδιανόητη την αναφορά του πρωθυπουργού, σε συνέντευξή του, πως ο όρος «γενοκτονία» για όσα συμβαίνουν στη Γάζα είναι βαρύς - Τον κατηγόρησε για επιλεκτική ευαισθησία ο υπουργός Δικαιοσύνης
Στα ύψη ανέβηκε η ένταση στην Ολομέλεια της Βουλής μεταξύ του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και της αντιπολίτευσης, αυτή την φορά για όσα συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας.
Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης σχολιάζοντας την χθεσινή συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 χαρακτήρισε αδιανόητη την αναφορά πως ο όρος «γενοκτονία» για όσα συμβαίνουν στη Γάζα είναι βαρύς.
Απαντώντας ο κ. Φλωρίδης κατηγόρησε για επιλεκτική ευαισθησία τον κ. Χαρίτση, θυμίζοντας πως το 2015 ήταν Υπουργός στην ίδια κυβέρνηση με τον Νίκο Φίλη ο οποίος αρνήθηκε τη γενοκτονία 353.000 Ποντίων και δεν είπε κουβέντα. «Και έρχεστε τώρα να μιλήσετε σε εμάς για τη Γάζα, ενώ δεν είπατε λέξη για την άρνηση της γενοκτονίας των Ποντίων» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η απάντηση του κ. Φλωρίδη προκάλεσε νέα παρέμβαση του προέδρου της Νέας Αριστεράς, με τον κ. Χαρίτση να υποστηρίζει: «Η χυδαιότητα του ανδρός δεν έχει προηγούμενο. Ο συγκεκριμένος υπουργός είναι ντροπή για την κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος. Το 2015 λοιπόν σε αυτή την αίθουσα υπήρχε ομόφωνη απόφαση για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους. Δεν έχετε ίχνος ντροπής».
