Χατζηδάκης: Ξεκινούν οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό έως την Καλαμαριά
Χατζηδάκης: Ξεκινούν οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό έως την Καλαμαριά
Στόχος είναι το μετρό μέχρι την Καλαμαριά να λειτουργήσει μέσα στο α' τρίμηνο του 2026 - Η Θεσσαλονίκη στο κομμάτι των αστικών συγκοινωνιών ανεβαίνει κατηγορία, αναφέρει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
«Φέτος, για πρώτη φορά, ο κόσμος θα πάει στην Έκθεση Θεσσαλονίκης και με το μετρό! Και μάλιστα με το πιο σύγχρονο μετρό στην Ευρώπη», αναφέρει σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος επισκέφτηκε σήμερα το εργοτάξιο του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, καθώς και το Κέντρο Ελέγχου.
«Ακόμα πιο σημαντικό όμως είναι ότι, την επόμενη Πέμπτη, θα ξεκινήσουν οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό έως την Καλαμαριά. Σταδιακά θα μπουν δηλαδή οι συρμοί στο καινούργιο κομμάτι του δικτύου για να κάνουν τις αναγκαίες δοκιμές. Στόχος είναι το μετρό μέχρι την Καλαμαριά να λειτουργήσει μέσα στο α' τρίμηνο του 2026», σημειώνει και προσθέτει:
Επίσης, έχουν ήδη παραδοθεί 4 από τους καινούργιους συρμούς που θα έρθουν για να καλύψουν και το καινούργιο δίκτυο. Στο τέλος της διαδρομής, θα υπάρχει μια πολύ υψηλή συχνότητα ανάμεσα στους συρμούς δρομολογίων της τάξεως του ενάμιση λεπτού. Και επιπλέον, ήδη ξεκίνησαν να τοποθετούνται τα μηχανήματα POS για την αγορά εισιτηρίου. Και μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχουν τοποθετηθεί όλα».
Και η ανάρτηση του κ. Χατζηδάκη καταλήγει: «Σήμερα, μαζί με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό Νίκο Κουρέτα επισκέφθηκα το εργοτάξιο του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά και ενημερώθηκα για την πορεία των εργασιών. Είχα την ευκαιρία ακόμα να δω το υπερσύγχρονο Κέντρο Ελέγχου. Και τέλος, έκανα και ο ίδιος μια διαδρομή με το μετρό. Η Θεσσαλονίκη στο κομμάτι των αστικών συγκοινωνιών ανεβαίνει κατηγορία. Και στόχος της κυβέρνησης είναι να προχωρήσουμε και με άλλα βήματα μπροστά!».
«Ακόμα πιο σημαντικό όμως είναι ότι, την επόμενη Πέμπτη, θα ξεκινήσουν οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό έως την Καλαμαριά. Σταδιακά θα μπουν δηλαδή οι συρμοί στο καινούργιο κομμάτι του δικτύου για να κάνουν τις αναγκαίες δοκιμές. Στόχος είναι το μετρό μέχρι την Καλαμαριά να λειτουργήσει μέσα στο α' τρίμηνο του 2026», σημειώνει και προσθέτει:
Επίσης, έχουν ήδη παραδοθεί 4 από τους καινούργιους συρμούς που θα έρθουν για να καλύψουν και το καινούργιο δίκτυο. Στο τέλος της διαδρομής, θα υπάρχει μια πολύ υψηλή συχνότητα ανάμεσα στους συρμούς δρομολογίων της τάξεως του ενάμιση λεπτού. Και επιπλέον, ήδη ξεκίνησαν να τοποθετούνται τα μηχανήματα POS για την αγορά εισιτηρίου. Και μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχουν τοποθετηθεί όλα».
Και η ανάρτηση του κ. Χατζηδάκη καταλήγει: «Σήμερα, μαζί με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό Νίκο Κουρέτα επισκέφθηκα το εργοτάξιο του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά και ενημερώθηκα για την πορεία των εργασιών. Είχα την ευκαιρία ακόμα να δω το υπερσύγχρονο Κέντρο Ελέγχου. Και τέλος, έκανα και ο ίδιος μια διαδρομή με το μετρό. Η Θεσσαλονίκη στο κομμάτι των αστικών συγκοινωνιών ανεβαίνει κατηγορία. Και στόχος της κυβέρνησης είναι να προχωρήσουμε και με άλλα βήματα μπροστά!».
Ειδήσεις σήμερα:
Αστυνομικοί σκαρφάλωσαν σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου στα Καμίνια και έσωσαν 5χρονο αγοράκι
Πέφτουν σε βαθμολογία πανεπιστήμια, κολέγια - Έκπληξη η άνοδος των στρατιωτικών σχολών
Ανησυχία για ελληνικά αυγά: Εντοπίστηκαν τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ
Αστυνομικοί σκαρφάλωσαν σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου στα Καμίνια και έσωσαν 5χρονο αγοράκι
Πέφτουν σε βαθμολογία πανεπιστήμια, κολέγια - Έκπληξη η άνοδος των στρατιωτικών σχολών
Ανησυχία για ελληνικά αυγά: Εντοπίστηκαν τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα