H καταστροφή στη Θεσσαλία απέδειξε ότι το επιτελικό κράτος είναι ένα φιάσκο, είπε ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ

Γιατί ασφάλεια είναι η πολιτική προστασία. Να μην είναι η χώρα έρμαιο των πυρκαγιών κάθε καλοκαίρι και να μην σπαταλούνται χρήματα σε αντιπλημμυρικά έργα αμφιβόλου ποιότητας. Να μην φοβόμαστε ότι θα βουλιάξουμε στις πόλεις και στα χωριά μας. Ότι θα χαθεί σε μια στιγμή, ό,τι μοχθήσαμε για μια ζωή. Ασφάλεια είναι η πρόσβαση του πολίτη σε ένα ποιοτικό και δωρεάν σύστημα δημόσιας υγείας. Όχι οι λίστες της ντροπής για ένα χειρουργείο, oύτε ένα ΕΚΑΒ υποστελεχωμένο. Ασφάλεια είναι ένα κοινωνικό κράτος ασπίδα για τους πιο αδύναμους, που δεν κρατά τους πολίτες σε ομηρία με τα pass κάθε είδους. Είναι η προστασία του εργαζόμενου, η διαβίωση με αξιοπρέπεια. Aσφάλεια είναι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο σεβασμός της διαφορετικότητας. Ασφάλεια είναι η παρουσία του κράτους δίπλα στον πολίτη για να τον προστατεύσει. Η αποτρόπαια δολοφονία του Αντώνη Καρυώτη στο λιμάνι του Πειραιά θα είχε αποτραπεί αν το λιμενικό ήταν εκεί -όπως όφειλε-.Αν το κράτος έκανε καλά τη δουλειά του, οι ακροδεξιοί Κροάτες χούλιγκαν δεν θα εισέβαλαν ανενόχλητοι στη χώρα και δεν θα δολοφονούσαν τον Μιχάλη Κατσούρη στο κέντρο της Αθήνας. Η τραγωδία στα Τέμπη θα είχε αποτραπεί αν τα «γαλάζια παιδιά» των διορισμένων διοικήσεων στον ΟΣΕ δεν έδιναν αλεπάλληλες παρατάσεις στη σύμβαση 717, αφήνοντας τα τρένα να κινούνται στα τυφλά.Η καμένη Δαδιά, αυτό το σπάνιο οικοσύστημα σε όλη την Ευρώπη, η καμένη Πάρνηθα, η καμένη Ρόδος αποκάλυψαν την αποτυχία του κράτους να εγγυηθεί την προστασία του περιβάλλοντος και ένα βιώσιμο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας. Οι πλημμύρες της περασμένης εβδομάδας στη Θεσσαλία αποκάλυψαν ότι πέρα από την επικοινωνιακή διαχείριση, το «επιτελικό» κράτος είναι ανίκανο να κάνει το οτιδήποτε άλλο. Ο «Βασιλιάς πλέον είναι γυμνός»!Ο κ. Μητσοτάκης μετέφρασε το αποτέλεσμα των εκλογών ως λευκή επιταγή. Προπαγάνδισε ένα παρωχημένο, αναξιοκρατικό και διεφθαρμένο μοντέλο διακυβέρνησης, δηλαδή τη συγκέντρωση όλων των εξουσιών στο Μαξίμου, ως τη συνταγή για να λύνονται όλα τα προβλήματα. Μοίρασε τα Υπουργεία σαν να παίζει μουσικές καρέκλες.Όμως λίγες μέρες μετά, στα ίδια πρόσωπα, που χθες εκθείαζε ως αποτελεσματικούς Υπουργούς, μοιράζει το χαρτί της απόλυσης που βαπτίζει παραίτηση νομίζοντας ότι θα διώξει από πάνω του την ευθύνη ή θα μειώσει την πολιτική του φθορά! Με διάφορα επικοινωνιακά κόλπα όλα γίνονται «με εντολή Μητσοτάκη». Μέχρι και η συγκρότηση Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων στη Λάρισα την επομένη της τραγωδίας -το αυτονόητο δηλαδή!- έγινε με εντολή Πρωθυπουργού. Δεν πιάνουν όμως πια οι επικοινωνιακές φανφάρες.Το επιτελικό κράτος είναι ένα φιάσκο. Είναι το περιτύλιγμα ενός συστήματος εξουσίας που μπροστά στην καρέκλα είναι έτοιμο να θυσιάσει τα πάντα: Θεσμούς, δημόσιο συμφέρον, ορθολογισμό.Στις υποκλοπές για να καλύψετε τις ευθύνες σας, επιστρατεύσατε ιστορίες με δράκους και πρεσβείες. Τις πυρκαγιές στη Ρόδο -σύμφωνα με ύπουργό σας- τις έβαλαν ξένοι πράκτορες. Στον Έβρο και τη Ροδόπη υπεύθυνοι είναι οι μετανάστες. Από τις δικές σας θεωρίες συνωμοσίας ως αυτές του κ. Βελόπουλου και του κ. Νατσιού, είναι ένα τσιπάκι δρόμος. Εμείς είμαστε εδώ για να συζητήσουμε με υπευθυνότητα όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό. Αυτό είναι το χρέος της πολιτικής απέναντι στον πολίτη.Σε αυτές τις συνθήκες, η αλαζονεία της επίκλησης του 41% απέναντι στην κριτική της αντιπολίτευσης, δεν αποτελεί παρά επιβεβαίωση της αδυναμίας και της ανεπάρκειας της Κυβέρνησης. Η απαίτηση των πολιτών για αναδιοργάνωση του κράτους, ως θεσμού αξιόπιστου και αποτελεσματικού για την προστασία και την ασφάλεια τους, αποτελεί σήμερα προτεραιότητα για όλους εμάς. Αναδιοργάνωση με αιχμή την αξιοκρατία, τη λογοδοσία, τη διαβούλευση, τη διαφάνεια.Φίλες και φίλοι Η χώρα μας μετράει ακόμα τις πληγές της από τις μεγάλες φυσικές καταστροφές. Μια χρονιά για την οποία, σύμφωνα με όσα δήλωσε δίχως ίχνος αυτοκριτικής ο Πρωθυπουργός, «είχαμε ετοιμαστεί καλύτερα από ποτέ». Θρηνούμε την απώλεια συνανθρώπων μας. Πάνω από 1 εκατομμύριο 730 χιλιάδες στρέμματα καμένες εκτάσεις.Στη Θεσσαλία η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Και το πλήγμα στην καρδιά της πρωτογενούς παραγωγής είναι τεράστιο. Τα χιλιάδες νεκρά ζώα έχουν μετατρέψει τον κάμπο σε μία υγειονομική βόμβα. Και παρόλα αυτά, το πρώτο πράγμα που ήρθε στο μυαλό του κυρίου Αγοραστού, ήταν η ανάγκη μετάθεσης των αυτοδιοικητικών εκλογών.Αυτοί είναι οι εκλεκτοί της Νέας Δημοκρατίας:*ο κ. Αγοραστός που ακόμη ψάχνει στους φακέλους του ποια αντιπλημμυρικά έργα έκανε.*ο κ. Χαρδαλιάς που αφού μπήκε η φωτιά σε μια από τις νευραλγικότερες αεροπορικές βάσεις στην Αγχίαλο, κατόπιν εορτής επιθεωρούσε τα αντιπυρικά μέτρα στα στρατόπεδα και έβγαζε φωτογραφίες με απόρρητους χάρτες*ο κ. Χατζημάρκος στο Νότιο Αιγαίο*ο κ. Μέτιος στην Ανατολική Μακεδονία και ΘράκηΩς ικανούς και αποτελεσματικούς τους προτείνετε στις τοπικές κοινωνίες, κ. Μητσοτάκη; Είστε ικανοποιημένος από το έργο τους όπως τραγικά αποτυπώθηκε φέτος το καλοκαίρι;Φίλες και φίλοι,Η κλιματική κρίση είναι εδώ και η χώρα μας αποδεικνύεται παντελώς ανέτοιμη να την αντιμετωπίσει. Συνεχίζουν να την χρησιμοποιούν ως δικαιολογία ενώ είναι μία δεδομένη συνθήκη για την οποία όφειλαν να προετοιμαστούν εδώ και χρόνια. Συγκρότησαν ένα ξεχωριστό Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, που αποδείχτηκε αδειανό πουκάμισο.Ρώτησα ευθέως τον Πρωθυπουργό στη Βουλή τι έχει υλοποιηθεί από το προγράμματος πολιτικής προστασίας «Αιγίς» ύψους 2 δισεκατομμυρίων. Απάντηση δεν πήρα. «Μαρτύρησε» την αποτυχία τους ο κ. Κικίλιας προχθές, βλέποντας ότι του επιφυλάσσουν ρόλο Ιφιγένειας.Ακούστε: Απορρόφηση 1%! Και δεν ντρέπονται να περιφέρουν την αλαζονεία τους και να περιφρονούν τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού.Μοναδική έγνοια τους είναι η διαχείριση του πολιτικού κόστους και όχι η αντιμετώπιση των καταστροφικών επιπτώσεων.Ο Πρωθυπουργός έφυγε για το Στρασβούργο υποσχόμενος μέχρι και ειδικό ταμείο για την αποκατάσταση των καταστροφών στη Θεσσαλία. Αλλά γυρίζοντας από τη συνάντηση με την κ. Φόν Ντερ Λάιεν αποδείχθηκε ότι κυρίως θα αξιοποιηθούν κονδύλια, που ήδη δικαιούταν η χώρα μας και θα χάνονταν λόγω της αβελτηρίας της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.Τώρα ο κ. Μητσοτάκης «ανακάλυψε» ότι αναθεωρούνται τμήματα του Ταμείου Ανάκαμψης.Προεκλογικά μας λοιδορούσε και μας έδινε το Νόμπελ ασυναρτησίας όταν του το προτείναμε.31 Αυγούστου όμως κατέθεσε τη δική του πρόταση αναθεώρησης του ταμείου, αυτή που σύμφωνα με τα λεγόμενα του ήταν αδύνατο να γίνει.Επιβεβαιώνοντας όσα λέγαμε εμείς και διαψεύδοντας τον ίδιον του τον εαυτό. Ήρθε η δική μου σειρά να του απονείμω το Νόμπελ της αλαζονείας και της αναξιοπιστίας.Τα ερωτήματα είναι εδώ και οφείλετε να τα απαντήσετε: Γιατί ενώ είχαμε λιγότερες φωτιές από άλλες χρονιές, καταστράφηκαν τετραπλάσιες εκτάσεις; Γιατί η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει την Οδηγία για την αξιολόγηση και τη διαχείριση κινδύνων πλημμύρας, με αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παραπέμπει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποια αντιπλημμυρικά έργα εξαγγέλθηκαν μετά τον Ιανό αλλά δεν υλοποιήθηκαν ποτέ;Επιτρέπεται μία γέφυρα που εγκαινιάστηκε το 2021 να καταρρέει το 2023;Για όλα αυτά τα ζητήματα το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει αίτημα για τη διενέργεια εξεταστικής επιτροπής στη Βουλή. Ο ελληνικός λαός αξίζει να μάθει την αλήθεια και ιδιαίτερα οι συνάνθρωποι μας στη Θεσσαλία.Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή παρουσιάσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών. Οι πλημμύρες όμως ανέδειξαν ένα ευρύτερο ζήτημα που υπάρχει με τον τρόπο λειτουργίας της πολιτικής προστασίας στη χώρα μας.Η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι και πρέπει πάντα να είναι προτεραιότητα. Η πολιτική προστασία όμως δεν περιορίζεται στην εκκένωση περιοχών. Περιλαμβάνει την προστασία σημαντικών κρατικών υποδομών όπως τα νοσοκομεία, το πανεπιστήμιο οι στρατιωτικές βάσεις. Περιλαμβάνει το ίδιο το φυσικό περιβάλλον. Το χρήσιμο και απαραίτητο εργαλείο, το 112, δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνο του. Χρειάζεται μία ουσιαστική αναθεώρηση από την αρχή του πλαισίου πολιτικής προστασίας.Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας δεν είναι μόνο οι Ρουμάνοι πυροσβέστες ή τα πυροσβεστικά αεροπλάνα, που έρχονται ως βοήθεια. Δεν είναι μόνο τα νέα canadair, που θα αρχίσουν να έρχονται από το 2026, και για τα οποία πάλευα προσωπικά στο ευρωκοινοβούλιο επί 5 χρόνια.Είναι και η πρόληψη, οι στόχοι ανθεκτικότητας ώστε βασικές λειτουργίες του κράτους να μην σταματούν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και βασικές υποδομές να προστατεύονται. Δεν επιτρέπεται το 2023 ο Βόλος να είναι για τόσες μέρες χωρίς καθαρό νερό. Η λίμνη Κάρλα, που είχε αποξηρανθεί δεκαετίες πριν, κινδυνεύει να πνίξει τα χωριά του δήμου Κιλελέρ. Η εθνική οδός είναι κλειστή, η διαδρομή Αθήνα- Θεσσαλονίκη γίνεται μέσω Πάτρας και η χώρα δεν έχει σιδηροδρομική σύνδεση.Κύριες και κύριοι,Η έλλειψη στόχων και σχεδίου, χαρακτηρίζει επίσης την οικονομική και την κοινωνική πολιτική της Κυβέρνησης.Με μια ανάπτυξη του real estate και της χρυσή βίζα, οδηγούμαστε στον αφελληνισμό της ελληνικής οικονομίας.Αυτό ήταν το 75% των εξωτερικών επενδύσεων που έγιναν το 2021. Ανάπτυξη με πελατειακή λογική, όπου επιχειρηματικά σχέδια ισχυρών γίνονται το αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας με απευθείας φθηνή χρηματοδότηση από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης.Το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων μειώθηκε κατά 8,7% το 2022, με τον έναν στους πέντε Έλληνες να ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Το κοινωνικό κράτος απαξιώνεται ενώ αφαιρούνται και τα τελευταία εργασιακά δικαιώματα.Η χώρα χρειάζεται όσο ποτέ ένα τιτάνιο έργο εθνικής ανασυγκρότησης. Που θα ξεκινά από την ριζική αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών, τον επανασχεδιασμό των αντιπυρικών και αντιπλημμυρικών έργων, Και θα ολοκληρώνεται με ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο που υπηρετεί με δικαιοσύνη το δημόσιο συμφέρον.Η νέα αυτή συμφωνία, έχει ως στόχο την οικοδόμηση μιας Ανθεκτικής Ελλάδας Κοινωνικά δίκαιης τον 21ο αιώνα. Με σχέδιο, αποφασιστικότητα και ουσιαστικές συναινέσεις οφείλουμε, ως σύγχρονη Κεντροαριστερά, να διασφαλίσουμε ότι κανένας πολίτης που δοκιμάζεται δεν θα αισθάνεται εγκαταλελειμμένος, και δεν θα μπορεί να βρει το δίκιο του.Οφείλουμε να αγωνιστούμε για μια κοινωνία με ηθική συνείδηση.Σήμερα, από αυτό το βήμα θέλω να αναφερθώ σε 6 πρωτοβουλίες για άμεσες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που είναι απολύτως αναγκαίες.Πρώτη βέβαια είναι η οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας, η οποία δεν μπορεί να γίνει με αποσπασματικές παρεμβάσεις. Η βιβλική αυτή καταστροφή είναι μια τομή στην Ιστορία της χώρας. Απαιτεί ένα ολοκληρωμένο ενιαίο σχέδιο, που θα επεξεργαστούν και θα εξειδικεύσουν ειδικοί επιστήμονες οι οποίοι θα ελέγχουν και την εφαρμογή του.Ενιαίο σχέδιο που δεν θα περιορίζεται μόνο σε έργα υποδομών, αλλά θα περιλαμβάνει και όλα τα θέματα που αφορούν την παραγωγή, τις επιχειρήσεις, την κοινωνική πολιτική, την απασχόληση.Αυτό απαιτεί διαχείριση πολύ μεγάλων κονδυλίων και πρέπει να γίνει με πλήρη διαφάνεια και στοχευμένες επιλογές.Οι Θεσσαλοί αλλά και πληγέντες στο Αρκαλοχώρι, στην Ηλεία, στην Εύβοια έχουν ξαναζήσει την κυβερνητική παράσταση, όπου αποζημιώσεις και μέτρα εξαγγέλλονται αλλά τελικά λίγα γίνονται. Προχθές εκδόθηκε ΦΕΚ για να πληρωθούν οι αγρότες της Καρδίτσας που είχαν πληγεί από τον Ιανό το 2020! Για τον λόγο αυτό και προκειμένου να μην επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος, προτείνουμε τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου φορέα, που θα δουλέψει με το σύστημα των Ομάδων Διοίκησης Έργου. Μια task force στα ευρωπαϊκά πρότυπα που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια και την ταχύτητα.Δεν υπάρχει δίλημμα για μας ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Η κυβέρνηση πολλές φορές από την πανδημία ως και σήμερα θυσίασε συνειδητά τη διαφάνεια δήθεν στο όνομα της ταχύτητας.Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός θα πρέπει να συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής και Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα ελέγχει σε τακτά διαστήματα την υλοποίηση του.Δεύτερον,Ο εθνικός στόχος της ανάπτυξης Made in Greece.Για να έχουμε βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη τις επόμενες δεκαετίες. Με έμφαση στην καινοτομία, τις ελληνικές επιχειρήσεις και τις δραστηριότητες υψηλής εγχώριας προστιθέμενης αξίας, που δημιουργούν πολλές ποιοτικές θέσεις εργασίας. Με διάχυση της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές σε όλους και όχι σε λίγους και ισχυρούς.Πέρυσι από αυτό εδώ το βήμα είχα καταγγείλει την κυβέρνηση που με μία σκανδαλώδη απόφαση μέσα στον Αύγουστο, έδωσε τον όποιον εναπομείναντα χώρο του δικτύου σε λίγους και εκλεκτούς αποκλείοντας δήμους και ενεργειακές κοινότητες. Ήδη εγκαλεί την Κυβέρνηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ολιγοπωλιακές πρακτικές στην ανάπτυξη των ΑΠΕ.Χρειαζόμαστε μια νέα φορολογική συμφωνία κράτους, επιχειρήσεων και πολιτών. Για να μην είναι -όπως σήμερα – η χώρα μας πρωταθλήτρια στην φοροδιαφυγή. Για να μειωθούν οι φόροι στην εργασία και να γίνει δίκαιη κατανομή των βαρών μειώνοντας την αναλογία έμμεσων και άμεσων φόρων. Τα 2/3 των εσόδων του κράτους προέρχονται από τους άδικους, έμμεσους φόρους που πλήττουν αδύναμους και μεσαία τάξη.Καταθέτω προτάσεις άμεσης εφαρμογής:-Οι καταστροφές στη Θεσσαλία δεν πρέπει να αποτελέσουν το πρόσχημα για νέα επέλαση της ασυδοσίας και της εκμετάλλευσης των καταναλωτών. Η Κυβέρνηση αντί να κάνει τον σχολιαστή της επικαιρότητας, οφείλει να συνεργαστεί με την Επιτροπή Ανταγωνισμού για ελέγχους στα περιθώρια κέρδους σε βασικά είδη διατροφής είτε στο ράφι είτε στην παραγωγή. Ήδη οι πολίτες πληρώνουν τον πληθωρισμό της απληστίας.Προτείνουμε για την κρίσιμη αυτή περίοδο την ανάμιξη και των φορολογικών αρχών. Ωστε να ελέγχεται αν η αύξηση των κερδών σε επιχειρήσεις τροφίμων και ειδικά στα σούπερ μάρκετ οφείλεται σε κερδοσκοπία.Με σημαντικά πρόστιμα και ποινές για τις περιπτώσεις αυτές. Πρωτίστως για τη Θεσσαλία προτείνουμε να μπει διατίμηση σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης για να βοηθήσουμε τους πολίτες να σταθούν όρθιοι.-Οι τράπεζες άντλησαν αθέμιτα υπερκέρδη με την σκανδαλώδη αύξηση της διαφοράς μεταξύ επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων. Μόνο το πρώτο εξάμηνο έχουν σχεδόν διπλασιάσει τα έσοδα τους σε σχέση με πέρυσι. Είναι επιβεβλημένο μέσα σε αυτές δύσκολες συνθήκες να καταθέσουν και τη δίκη τους συνεισφορά στην οικονομία, με μια έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών τους. Ειναι αδιανόητο να το αρνειται πεισματικά η Κυβέρνηση, όταν ήδη η Ιταλία, η Τσεχία, η Λιθουανία, η Ισπανια, η Σλοβενία προχωρούν σε ανάλογες έκτακτες φορολογήσεις των τραπεζών τους. Για εμάς είναι ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης.- Συνεχώς αναφέρομαι στην αδυναμία νέων οικογενειών και φοιτητών να έχουν πρόσβαση σε φθηνή στέγη. Η χρυσή βίζα μπορεί να έδωσε μια οικονομική ανάσα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, Αλλά τώρα δημιουργεί προβλήματα στέγασης και αυξάνει τις ανισότητες. Πρόταση μας είναι να καταργηθεί άμεσα η χρυσή βίζα.Τρίτος πυλώνας του σχεδίου μας είναι η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Έχουμε καταθέσει αναλυτικες προτάσεις για την αναγέννηση του ΕΣΥ και την ισχυρή πρωτοβάθμια φροντίδα. Είναι επείγον να καλυφθούν τα κενά σε γιατρους και νοσηλευτές στα Δημόσια Νοσοκομεία. Με πρώτο βήμα την ένταξη των επικουρικών αλλά και τη γενναία αύξηση των αμοιβών. Η ολοήμερη λειτουργία των δημοσίων νοσοκομείων -και ιδίως των χειρουργείων -, είναι η δίκη μας απάντηση στην πλήρη εμπορευματοποίηση που προωθεί η Κυβέρνηση. Είναι επίσης για μας πάντα κεντρικό ζήτημα η υπεράσπιση των αδύναμων συνταξιούχων με τη θέσπιση ενός νέου ΕΚΑΣ.Τέταρτη προτεραιότητα:Σε μια οικονομία που αλλάζει, και η εργασία αλλάζει. Αλλά πρέπει να γίνει με κανόνες, με ασφάλεια για τον εργαζόμενο, μέσα από μια νέα ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, που στηρίζεται στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στους ισχυρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους.Η νέα νομοθετική παρέμβαση της ΝΔ, με την ψευδεπίγραφη επίκληση της ενσωμάτωσης σχετικής κοινοτικής οδηγίας, προχωρά σε ακραία μέτρα που καθιστούν τον εργαζόμενο όμηρο της αυθαιρεσίας και αφαιρούν βασικά δικαιώματα του. Σύντομα θα φέρουμε στη Βουλή ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για την αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας και την επαναφορά του στον έλεγχο και την ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας.5η προτεραιότητα του σχεδίου μας.Να απαντήσουμε στις αγωνίες της νέας γενιάς. Η ετήσια αύξηση των ενοικίων φθάνει το 18,7%, ενώ η σωρευτική αύξηση στη δεκαετία άγγιξε το 62%. Σε αυτό δυστυχώς έχει συμβάλλει και η χωρίς προϋποθέσεις εξάπλωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, που πρέπει να περιοριστεί.Επιμένουμε να δημιουργηθεί ένα δημόσιο απόθεμα 150.000 κατοικιών, που θα διατίθεται προς ενοικίαση με χαμηλό ενοίκιο σε νέους και κοινωνικά ευάλωτους. Με κατασκευή νέων κατοικιών από το Ταμείο ανάκαμψης, αλλά και φορολογικά κίνητρα προς ιδιώτες ιδιοκτήτες για να ανακαινίσουν και να διαθέσουν για μακροχρόνια ενοικίαση -με προσιτές τιμές – τα ακίνητα τους.Θα θυμάστε τις ειρωνείες Μητσοτάκη και των Υπουργών του στη Βουλή για το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας. Τώρα τρέχουν να εφαρμόσουν μέρος της πρότασης μας για την κοινωνική κατοικία.Έκτος πυλώνας του σχεδίου μας για μια Ελλάδα με ανθεκτικότητα και δικαιοσύνη, είναι η αξιοκρατία, η διαφάνεια και η λογοδοσία. Προϋπόθεση για μια ποιοτική αλλαγή στο δημόσιο, είναι να δώσουμε τέλος στις κομματικά διορισμένες διοικήσεις οργανισμών και νοσοκομείων.Ηρθε η ώρα για αξιοκρατία στην πράξη με επιλογή των καλύτερων από ανοικτό διεθνή διαγωνισμό. Με κριτήρια, 5ετή θητεία, κατάλληλες αμοιβές και μετρήσιμους στόχους.Αρνήθηκε η Νέα Δημοκρατία την πρότασή μας και τώρα διαρρέουν ότι οι στην πλειοψηφία ρουσφετολογικά διορισμένοι διοικητές θα αξιολογηθούν.Πως όμως; Και από ποιον; Είναι κοροϊδία.Απλά θα αλλάξουν οι κολλητοί του πρώην Υπουργού, με αυτούς του σημερινού.Κάτι τέτοιο δεν έγινε στο Πράσινο Ταμείο και την ΕΥΔΑΠ πριν από λίγες μέρες;Για να ενισχύσουμε τη λογοδοσία, 13 χρόνια μετά τη Διαύγεια, πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα. Να περάσουμε στην εποχή των ανοιχτών δεδομένων που θα επιτρέψει στους πολίτες να αξιολογούν καθημερινά το κράτος. Να ξέρει ανά πάσα στιγμή ο πολίτης πόσους μήνες αναμονή έχουν τα νοσοκομεία μας, πόσα και τι είδους χειρουργεία γίνονται, ποια είναι η απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων, που ανοίγονται νέες ευκαιρίες.Φίλες και φίλοιΣτο σημείο αυτό όμως οφείλω να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στη Θεσσαλονίκη, την πόλη με τις τεράστιες δυνατότητες στις οποίες πιστεύω βαθιά. Πριν μιλήσουμε όμως για δυνατότητες… Πριν μιλήσουμε για προοπτικές και ευκαιρίες … Πρέπει να μιλήσουμε για ευθύνες. Πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί μόνο τότε θα έχουμε κάνει ένα αποφασιστικό βήμα.Η πόλη έχει καταδικαστεί σε μια μόνιμη υστέρηση υποδομών. Με έναν ΟΑΣΘ να μην μπορεί να ανταποκριθεί συστηματικά, εδώ και χρόνια στο έργο του. Με ένα Μετρό που η ολοκλήρωσή του και η λειτουργία του μετατίθεται συνεχώς στο μέλλον. Το 2020 έγινε αρχές του 2023 … ΄ Έγινε αρχές του 2024. Αλλά προσέξτε: Μόνο η παράδοση του έργου. Ο Θεσσαλονικιός θα το χρησιμοποιήσει στα μέσα ή στα τέλη του 2024. Κάθε λίγο προσθέτουν εξάμηνα … επιτείνοντας τον εμπαιγμό.Για το ΠΑΣΟΚ οι δημόσιες συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης είναι ζήτημα πρώτης προτεραιότητας. Είναι επιτακτική η ανάγκη για άμεση λειτουργία ΜΕΤΡΟ, με συνολική ενιαία διαχείρηση όλων των μέσων μεταφοράς (από κοινό δημόσιο φορέα), ώστε να αντιμετωπισθεί συνολικά το συγκοινωνιακό πρόβλημα της πόλης.Στον άμεσο σχεδιασμό πρέπει να μπει και η επέκταση του ΜΕΤΡΟ στη Δυτική Θεσσαλονίκη και στο Αεροδρόμιο.Εδώ, θέλω να αναφερθώ και στο FLY OVER τη νέα περιφερειακή. Δεν είμαστε αρνητικοί, άλλωστε για το έργο αυτό μίλησε πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Όμως η προχειρότητα με την οποία προχωρούν θα οδηγήσει σε κυκλοφοριακό κομφούζιο την πόλη. Ενώ υπήρχε ένα ολοκληρωμένο και με δημόσια διαβούλευση σχέδιο υποδομών για την περιφερειακή οδό, η κυβέρνηση επέλεξε να εφαρμόσει ένα μέρος αυτού.Γιατί προτάσσουν την κατασκευή της υπερυψωμένος αρτηρίας FLY OVER και δεν προηγήθηκε η κατασκευή του εξωτερικού δακτυλίου;Ένα έργο που έχει ολοκληρωμένη την περιβαλλοντική αδειοδότηση και σε προχωρημένο στάδιο τις οριστικές του μελέτες. Ένα έργο που θα έλυνε το πρόβλημα και θα διευκόλυνε τη μετέπειτα κατασκευή του FLY OVER.Αλλά ας έρθω και σε ένα άλλο εμβληματικό έργο για τη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία, αυτό του παραλιακού μετώπου. Πόσα χρόνια πρέπει να περιμένει ο Θεσσαλονικιός για να δει να γίνεται ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ; Γιατί σε άλλες πόλεις της Ευρώπης αλλά και του κόσμου τα έργα αυτά προχωρούν με άλλους ρυθμούς;Σας απαντώ.Γιατί εκεί, στη Βαρκελώνη, στο Τελ ΑΒίβ, στη Νίκαια γνωρίζουν καλά ότι ένα σύγχρονο, αισθητικά αναβαθμισμένο, λειτουργικό παραλιακό μέτωπο είναι και μοχλός ανάπτυξης και προστιθέμενη αξία στην ποιότητα ζωής. Είναι παρέμβαση που αλλάζει την μοίρα του τόπου. Ένα μεγάλο κοινό όραμα για το πολεοδομικό συγκρότημα, που θα αποκαταστήσει τη σχέση της πόλης με τη θάλασσα και θα βάλει την Μακεδονία σε όλους τους παγκόσμιους χάρτες ως περιοχή πρότυπο, ως προορισμό, ως έναν τόπο που αξίζει να επισκέπτεσαι και να ζεις.Για εμάς η Θεσσαλονίκη πρέπει να παίξει έναν άλλο ρόλο. Γιατί δυνατή Θεσσαλονίκη σημάνει δυνατή Μακεδονία, δυνατή Βόρεια Ελλάδα και δυνατή περιφέρεια.Φίλες και φίλοιΘα είμαστε δίπλα σας με καθημερινό αγώνα για μια πιο δίκαιη Ελλάδα. Με ασφάλεια και προοπτική για όλους.Δεν συμβιβαζόμαστε με μία Ελλάδα υψηλού κόστους διαβίωσης και χαμηλής ποιότητας ζωής. Μια Ελλάδα που οι λίγοι περνούν καλά και οι πολλοί βυθίζονται στην ανασφάλεια. Δική μας πυξίδα η διαφάνεια, η αξιοκρατία και η πλήρης ανεξαρτησία από ισχυρά συμφέροντα που εκμεταλλεύονται την παρακμή των κομμάτων για να επηρεάσουν τη λήψη σημαντικών αποφάσεων προς όφελός τους.Στόχος μας είναι μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με τον προοδευτικό κόσμο της χώρας.Mετά τις τελευταίες εθνικές εκλογές και τη στήριξη του ελληνικού λαού, το ΠΑΣΟΚ μπήκε σε μια νέα πορεία. Και θέλω και εδώ από τη Θεσσαλονίκη να δεσμευτώ στον ελληνικό λαό ότι θα σταθούμε αντάξιοι των προσδοκιών σας.Σε αυτή τη νέα πορεία δεν θα σας απογοητεύσουμε. Απέναντι σε μια κυβέρνηση που ενισχύει την απαισιοδοξία σας. Την ανασφάλεια σας. Που οι δικαιολογίες της για όλα είναι εξοργιστικές.Εμείς θα είμαστε η φωνή της προόδου και της λογικής. Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στο νέο αυτό κύκλο. Με αγώνα, πίστη, θέληση και σκληρή δουλειά. Μαζί θα τα καταφέρουμε να οικοδομήσουμε την Ελλάδα της ανθεκτικότητας και της δικαιοσύνης.Σας ευχαριστώ πολύ”.