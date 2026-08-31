Δοκιμάζουμε τη νέα Ferrari 849 Testarossa
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε τη νέα Ferrari 849 Testarossa

Με όνομα που κουβαλά το βάρος ενός θρύλου, η νέα Ferrari 849 Testarossa θέτει πολύ υψηλούς στόχους, καθώς στοχεύει να ξεπεράσει την SF90.

Δοκιμάζουμε τη νέα Ferrari 849 Testarossa
Η μεγάλη ευθεία στην πίστα Monteblanco έχει μήκος περίπου ενός χιλιομέτρου, όσο δέκα γήπεδα ποδοσφαίρου τοποθετημένα το ένα μετά το άλλο και αρκετά μεγάλη ώστε να μπορεί να προσγειωθεί ένα C-130.

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