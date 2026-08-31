Δοκιμάζουμε τη νέα Ferrari 849 Testarossa

Η μεγάλη ευθεία στην πίστα Monteblanco έχει μήκος περίπου ενός χιλιομέτρου, όσο δέκα γήπεδα ποδοσφαίρου τοποθετημένα το ένα μετά το άλλο και αρκετά μεγάλη ώστε να μπορεί να προσγειωθεί ένα C-130.