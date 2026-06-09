Κυρανάκης: Το μεγάλο το πολιτικό κόστος... (video)

Σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές του Newsauto Road Safety Forum, ο απερχόμενος αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε ανοιχτά στον δημοσιογράφο Τάκη Τρακουσέλλη για το πραγματικό πολιτικό κόστος που συνοδεύει τις αποφάσεις γύρω από την οδική ασφάλεια.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι πολλές φορές η πολιτική ηγεσία καλείται να πει «όχι» σε συνήθειες που για χρόνια θεωρούνταν σχεδόν φυσιολογικές στην καθημερινότητα των οδηγών. Από την ανοχή σε επικίνδυνες παραβάσεις μέχρι τη χαλαρή αντιμετώπιση της παραβατικότητας στους δρόμους, η προσπάθεια για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων συχνά συναντά έντονες αντιδράσεις.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις αλλαγές που έχουν ήδη ξεκινήσει αλλά και σε εκείνες που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα. Ένα από τα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν αν τα μέτρα ελέγχου της Τροχαίας θα γίνουν ακόμη πιο αυστηρά και αν ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας θα αποκτήσει ακόμη σκληρότερες προβλέψεις για σοβαρές παραβάσεις όπως η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και η χρήση κινητού τηλεφώνου πίσω από το τιμόνι.