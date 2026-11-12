Ρόυνεϊ Μάρα: Με διάφανο φόρεμα στο πλευρό του Joaquin Phoenix

Η Rooney Mara και ο Joaquin Phoenix πραγματοποίησαν μια σπάνια κοινή δημόσια εμφάνιση στη Νέα Υόρκη. Το ζευγάρι, που είναι μαζί από το 2016, έδωσε το «παρών» την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στην εκδήλωση της Gentle Monster για την παρουσίαση της επερχόμενης συλλογής Intelligent Eyewear, η οποία πραγματοποιήθηκε στο 23 Wall Street.Η Rooney Mara επέλεξε ένα εντυπωσιακό μαύρο σύνολο, το οποίο αποτελούνταν από μια διαφανή φούστα που άφηνε να φαίνονται τα εσώρουχά της και ένα μαύρο τοπ που άφηνε να διαφαίνεται το δαντελένιο σουτιέν της. Ο Joaquin Phoenix επέλεξε ένα total black σύνολο, το οποίο συνδύασε με μπότες Dr. Martens.