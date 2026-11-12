Τέλος εποχής για τον Μάικλ Κάρικ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Τέλος εποχής για τον Μάικλ Κάρικ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Η διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων» πήρε την απόφαση να απομακρύνει τον Κάρικ από τη θέση του προπονητή και πλέον στρέφει το βλέμμα της στον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς η διοίκηση του συλλόγου αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία της με τον Μάικλ Κάρικ, έπειτα από μια σειρά απογοητευτικών αποτελεσμάτων. Την είδηση έκανε γνωστή ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο την Πέμπτη (12/11), με τους «κόκκινους διαβόλους» να αναζητούν πλέον τον άνθρωπο που θα αναλάβει να αλλάξει την εικόνα της ομάδας.
Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση φαίνεται πως έπαιξε η νέα βαθμολογική απώλεια απέναντι στην Άστον Βίλα. Η ισοπαλία με 4-4 στο «Όλντ Τράφορντ», την περασμένη Κυριακή (8/11), διατήρησε τη Γιουνάιτεντ σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς βρέθηκε στην 18η θέση της Premier League με μόλις οκτώ βαθμούς, κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού.
Ο Κάρικ δεν κατάφερε να αντιστρέψει την κατάσταση και αποχωρεί έχοντας καταγράψει 16 αναμετρήσεις στον πάγκο της ομάδας. Ο απολογισμός του περιλαμβάνει τέσσερις νίκες, πέντε ισοπαλίες και επτά ήττες, με τη Γιουνάιτεντ να πετυχαίνει 27 γκολ και να δέχεται 30.
Η αποχώρησή του έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με την ιστορία του συλλόγου. Ως ποδοσφαιριστής αποτέλεσε σημαντικό μέλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για 16 χρόνια, κατακτώντας σημαντικούς τίτλους και κερδίζοντας την εκτίμηση των φιλάθλων.
Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον στρέφεται στον πιθανό αντικαταστάτη του. Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο εμφανίζεται ως το επικρατέστερο όνομα για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των «κόκκινων διαβόλων», με τα σχετικά δημοσιεύματα να αναφέρουν πως οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Manchester United have SACKED Michael Carrick. Finally. (Source: @AndyMitten) https://t.co/IFRr3LkGud— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 12, 2026
Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση φαίνεται πως έπαιξε η νέα βαθμολογική απώλεια απέναντι στην Άστον Βίλα. Η ισοπαλία με 4-4 στο «Όλντ Τράφορντ», την περασμένη Κυριακή (8/11), διατήρησε τη Γιουνάιτεντ σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς βρέθηκε στην 18η θέση της Premier League με μόλις οκτώ βαθμούς, κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού.
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Ο Κάρικ δεν κατάφερε να αντιστρέψει την κατάσταση και αποχωρεί έχοντας καταγράψει 16 αναμετρήσεις στον πάγκο της ομάδας. Ο απολογισμός του περιλαμβάνει τέσσερις νίκες, πέντε ισοπαλίες και επτά ήττες, με τη Γιουνάιτεντ να πετυχαίνει 27 γκολ και να δέχεται 30.
🚨💣 BREAKING: MANCHESTER UNITED HAVE SACKED MICHAEL CARRICK WITH IMMEDIATE EFFECT. https://t.co/KcgPEGjSoN— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 12, 2026
Η αποχώρησή του έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με την ιστορία του συλλόγου. Ως ποδοσφαιριστής αποτέλεσε σημαντικό μέλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για 16 χρόνια, κατακτώντας σημαντικούς τίτλους και κερδίζοντας την εκτίμηση των φιλάθλων.
Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον στρέφεται στον πιθανό αντικαταστάτη του. Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο εμφανίζεται ως το επικρατέστερο όνομα για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των «κόκκινων διαβόλων», με τα σχετικά δημοσιεύματα να αναφέρουν πως οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία.
We can confirm Michael Carrick has departed his role as men’s first-team head coach.— Manchester United (@ManUtd) November 12, 2026
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