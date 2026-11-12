Φωτιά σε ηλεκτρικά πατίνια σε εγκαταλελειμμένο ισόγειο στο κέντρο της Αθήνας, δύο ελαφρά τραυματίες
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Ηλεκτρικά πατίνια

Φωτιά σε ηλεκτρικά πατίνια σε εγκαταλελειμμένο ισόγειο στο κέντρο της Αθήνας, δύο ελαφρά τραυματίες

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών

Φωτιά σε ηλεκτρικά πατίνια σε εγκαταλελειμμένο ισόγειο στο κέντρο της Αθήνας, δύο ελαφρά τραυματίες
Φωτιά ξέσπασε σε δύο ηλεκτρικά πατίνια που βρίσκονταν σε εγκαταλελειμμένο ισόγειο χώρο επί της οδού Σπύρου Τρικούπη στην Αθήνα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 09:00 και σύμφωνα με πληροφορίες δύο άνδρες ηλικίας 35 και 19 ετών, οι οποίοι βρίσκονταν μέσα στον χώρο, υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα στα άνω άκρα και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πριν την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η φωτιά έσβησε άμεσα και στο σημείο κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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