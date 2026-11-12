Ο Πούτιν και το μυστικό της μακροζωίας: Ρώσοι επιστήμονες μελετούν 7.000 πιθήκους για την παράταση της ανθρώπινης ζωής

Ο στενός συνεργάτης του Κρεμλίνου και το κρατικό πρόγραμμα κατά της γήρανσης

Οι δύο ηγέτες βρίσκονταν στην κινεζική πρωτεύουσα για επετειακές εκδηλώσεις και συνομιλίες, όταν η συζήτησή τους στράφηκε στις δυνατότητες της σύγχρονης βιοτεχνολογίας να παρατείνει τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής.«Με τη βιοτεχνολογία, τα όργανα μπορούν να αντικαθίστανται επ' αόριστον... οι άνθρωποι θα μπορούσαν ακόμη και να φτάσουν στην αθανασία», ακούστηκε να λέει ο Πούτιν. Οαπάντησε ότι στο παρελθόν οι άνθρωποι «σπάνια ζούσαν πάνω από τα 70», προσθέτοντας ότι σήμερα «στα 70 είσαι ακόμη παιδί», ενώ σημείωσε πως «ορισμένοι προβλέπουν ότι οι άνθρωποι μπορεί να ζουν έως τα 150 χρόνια αυτόν τον αιώνα».δεν είναι ένας τυχαίος επιστήμονας στο ρωσικό σύστημα εξουσίας. Όπως και ο αδελφός του, ο δισεκατομμυριούχος τραπεζίτηςανήκει στον στενό κύκλο τουΟ επικεφαλής του Ινστιτούτου Κουρτσάτοφ περιγράφεται ευρέως ως άτυπος επιστημονικός σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, ιδιαίτερα σε ζητήματα γενετικής.Μάλιστα, το 2024, το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο Meduza είχε αποκαλύψει ότι ο Μιχαήλ Κοβάλτσουκ ενδέχεται να ήταν ένας από τους βασικούς πρωτεργάτες ενός κρατικού προγράμματος για την καταπολέμηση της γήρανσης.Πηγή προσκείμενη στο Κρεμλίνο είχε αποδώσει τότε τη δημιουργία του προγράμματος σε «μια εμμονή που ενισχύθηκε από πιέσεις ομάδων συμφερόντων».