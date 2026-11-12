Ο Χιου Τζάκμαν απαθανατίστηκε στην παραλία με τη Σάτον Φόστερ, δείτε φωτογραφίες
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Χιου Τζάκμαν Σάτον Φόστερ Παραλία

Ο Χιου Τζάκμαν απαθανατίστηκε στην παραλία με τη Σάτον Φόστερ, δείτε φωτογραφίες

Ο ηθοποιός πέρασε χρόνο μαζί με τη σύντροφό του σε παραλία του Σίδνεϊ

Ο Χιου Τζάκμαν απαθανατίστηκε στην παραλία με τη Σάτον Φόστερ, δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
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Με τη Σάτον Φόστερ στο πλευρό του απαθανατίστηκε ο Χιου Τζάκμαν στην παραλία, όπου εμφανίστηκε φορώντας το μαγιό του.

Ο 58χρονος ηθοποιός και η σύντροφός του απόλαυσαν την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στιγμές χαλάρωσης σε παραλία του Σίδνεϊ, λίγες ημέρες μετά την κοινή εμφάνισή τους στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν.

Ο Τζάκμαν  εθεάθη να κάνει μπάνιο στη θάλασσα, φορώντας ένα μαγιό σε λευκό και καφέ χρώμα. Η 51χρονη σύντροφός του, όπως φαίνεται από τις λήψεις, δεν κολύμπησε, καθώς παρέμεινε στην παραλία με ένα λευκό T-shirt, μαύρο biker κολάν, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Το ζευγάρι απαθανατίστηκε να συζητάει καθισμένο στην άμμο, ενώ σε άλλες στιγμές έπαιζε φρίσμπι.

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Ο Χιου Τζάκμαν απαθανατίστηκε στην παραλία με τη Σάτον Φόστερ, δείτε φωτογραφίες
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Ο Τζάκμαν και η Φόστερ ήταν φίλοι για χρόνια προτού η σχέση τους εξελιχθεί σε ερωτική. Φωτογραφήθηκαν για πρώτη φορά να κρατιούνται χέρι χέρι σε κοινή έξοδό τους στο Λος Άντζελες, τον Ιανουάριο του 2025.

Η ηθοποιός είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου από τον εν διαστάσει σύζυγό της, Τεντ Γκρίφιν, τον Οκτώβριο του 2024, έπειτα από δέκα χρόνια γάμου. Από την πλευρά του, ο Τζάκμαν και η πρώην σύζυγός του, Ντεμπόρα-Λι Φέρνες είχαν ανακοινώσει τον χωρισμό τους τον Σεπτέμβριο του 2023, έπειτα από 27 χρόνια γάμου. Το πρώην ζευγάρι, που έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τον Όσκαρ και την Άβα, οριστικοποίησε το διαζύγιό του τον Ιούνιο του 2025.

Φωτογραφίες: Backgrid / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Ιωάννα Μαρίνου
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