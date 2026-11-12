Ο Χιου Τζάκμαν απαθανατίστηκε στην παραλία με τη Σάτον Φόστερ, δείτε φωτογραφίες
Ο Χιου Τζάκμαν απαθανατίστηκε στην παραλία με τη Σάτον Φόστερ, δείτε φωτογραφίες
Ο ηθοποιός πέρασε χρόνο μαζί με τη σύντροφό του σε παραλία του Σίδνεϊ
Με τη Σάτον Φόστερ στο πλευρό του απαθανατίστηκε ο Χιου Τζάκμαν στην παραλία, όπου εμφανίστηκε φορώντας το μαγιό του.
Ο 58χρονος ηθοποιός και η σύντροφός του απόλαυσαν την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στιγμές χαλάρωσης σε παραλία του Σίδνεϊ, λίγες ημέρες μετά την κοινή εμφάνισή τους στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν.
Ο Τζάκμαν εθεάθη να κάνει μπάνιο στη θάλασσα, φορώντας ένα μαγιό σε λευκό και καφέ χρώμα. Η 51χρονη σύντροφός του, όπως φαίνεται από τις λήψεις, δεν κολύμπησε, καθώς παρέμεινε στην παραλία με ένα λευκό T-shirt, μαύρο biker κολάν, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Το ζευγάρι απαθανατίστηκε να συζητάει καθισμένο στην άμμο, ενώ σε άλλες στιγμές έπαιζε φρίσμπι.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Τζάκμαν και η Φόστερ ήταν φίλοι για χρόνια προτού η σχέση τους εξελιχθεί σε ερωτική. Φωτογραφήθηκαν για πρώτη φορά να κρατιούνται χέρι χέρι σε κοινή έξοδό τους στο Λος Άντζελες, τον Ιανουάριο του 2025.
Η ηθοποιός είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου από τον εν διαστάσει σύζυγό της, Τεντ Γκρίφιν, τον Οκτώβριο του 2024, έπειτα από δέκα χρόνια γάμου. Από την πλευρά του, ο Τζάκμαν και η πρώην σύζυγός του, Ντεμπόρα-Λι Φέρνες είχαν ανακοινώσει τον χωρισμό τους τον Σεπτέμβριο του 2023, έπειτα από 27 χρόνια γάμου. Το πρώην ζευγάρι, που έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τον Όσκαρ και την Άβα, οριστικοποίησε το διαζύγιό του τον Ιούνιο του 2025.
Φωτογραφίες: Backgrid / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Ο 58χρονος ηθοποιός και η σύντροφός του απόλαυσαν την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στιγμές χαλάρωσης σε παραλία του Σίδνεϊ, λίγες ημέρες μετά την κοινή εμφάνισή τους στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν.
Ο Τζάκμαν εθεάθη να κάνει μπάνιο στη θάλασσα, φορώντας ένα μαγιό σε λευκό και καφέ χρώμα. Η 51χρονη σύντροφός του, όπως φαίνεται από τις λήψεις, δεν κολύμπησε, καθώς παρέμεινε στην παραλία με ένα λευκό T-shirt, μαύρο biker κολάν, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Το ζευγάρι απαθανατίστηκε να συζητάει καθισμένο στην άμμο, ενώ σε άλλες στιγμές έπαιζε φρίσμπι.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Hugh Jackman was spotted enjoying a day at Bondi Beach in Sydney, Australia with Sutton Foster.— Page Six (@PageSix) November 11, 2026
📹: BACKGRID pic.twitter.com/OIOH1V1bv8
Hugh Jackman Shows Off Ripped Body on Australian Beach with Sutton Foster https://t.co/QlugUT1zq4— People (@people) November 10, 2026
Ο Τζάκμαν και η Φόστερ ήταν φίλοι για χρόνια προτού η σχέση τους εξελιχθεί σε ερωτική. Φωτογραφήθηκαν για πρώτη φορά να κρατιούνται χέρι χέρι σε κοινή έξοδό τους στο Λος Άντζελες, τον Ιανουάριο του 2025.
Η ηθοποιός είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου από τον εν διαστάσει σύζυγό της, Τεντ Γκρίφιν, τον Οκτώβριο του 2024, έπειτα από δέκα χρόνια γάμου. Από την πλευρά του, ο Τζάκμαν και η πρώην σύζυγός του, Ντεμπόρα-Λι Φέρνες είχαν ανακοινώσει τον χωρισμό τους τον Σεπτέμβριο του 2023, έπειτα από 27 χρόνια γάμου. Το πρώην ζευγάρι, που έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τον Όσκαρ και την Άβα, οριστικοποίησε το διαζύγιό του τον Ιούνιο του 2025.
Φωτογραφίες: Backgrid / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα