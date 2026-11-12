Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες τάσεις κι αν αλλάξουν, τα Converse Chuck Taylor παραμένουν τα απόλυτα must have sneakers, γράφοντας τη δική τους ιστορία στον κόσμο της μόδας.
Ματεράτσι για το επεισόδιο με τον Ζιντάν: «Αν είχε ζητήσει συγγνώμη, θα είχε τελειώσει η ιστορία», δείτε βίντεο
Ματεράτσι για το επεισόδιο με τον Ζιντάν: «Αν είχε ζητήσει συγγνώμη, θα είχε τελειώσει η ιστορία», δείτε βίντεο
Ο Ιταλός αμυντικός αναφέρθηκε στην περίφημη κεφαλιά που δέχθηκε από τον νυν προπονητή της εθνικής Γαλλίας κατά τη διάρκεια του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2006
Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά από μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Μάρκο Ματεράτσι επανέρχεται στο επεισόδιο που σημάδεψε τον τελικό του 2006 ανάμεσα στην Ιταλία και τη Γαλλία, σχολιάζοντας τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Ζινεντίν Ζιντάν.
Ο άλλοτε αμυντικός της Ιταλίας, μιλώντας στη «Gazzetta dello Sport», αναφέρθηκε στην περίφημη κεφαλιά του Γάλλου αστέρα, αλλά και στη στάση που κράτησαν οι δύο πρωταγωνιστές όλα αυτά τα χρόνια. Αφορμή αποτέλεσαν οι δηλώσεις του Ζιντάν, ο οποίος είχε ξεκαθαρίσει πως δεν αισθάνεται περήφανος για την αντίδρασή του, χωρίς ωστόσο να μετανιώνει για όσα συνέβησαν.
Ο Ματεράτσι θεωρεί πως ο πρώην αρχηγός της Γαλλίας θα μπορούσε να είχε διαχειριστεί διαφορετικά την κατάσταση, επιλέγοντας να αναλάβει την ευθύνη για την αντίδρασή του και να ζητήσει συγγνώμη. Όπως υποστήριξε, μια τέτοια τοποθέτηση θα είχε κλείσει οριστικά το κεφάλαιο και θα είχε διαμορφώσει διαφορετικά την εικόνα που έμεινε στον κόσμο.
«Έκανα ένα λάθος, αλλά με προκάλεσαν. Κρίνετε μόνοι σας πώς συνέβη, ζητώ συγγνώμη», ήταν τα λόγια που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσε να είχε πει ο Ζιντάν εκείνο το βράδυ ή την επόμενη ημέρα του τελικού.
Μάλιστα, ο Ιταλός εκτιμά πως σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο η κοινή γνώμη θα είχε αντιμετωπίσει εντελώς διαφορετικά τους δύο ποδοσφαιριστές, παρουσιάζοντας τον Γάλλο ως τον κύριο της υπόθεσης και τον ίδιο ως τον άνθρωπο που προκάλεσε την έκρηξή του. Παράλληλα, τόνισε πως ο καθένας έχει τη δική του οπτική για όσα συνέβησαν.
Πέρα από το περιστατικό του 2006, ο Ματεράτσι μίλησε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για τον Ζιντάν ως προπονητή, αναγνωρίζοντας την ικανότητά του να διαχειρίζεται σπουδαίες προσωπικότητες και να δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς μέσα στα αποδυτήρια.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εθνική Γαλλίας, την οποία θεωρεί εξαιρετικά δυνατή, αλλά και στην προσπάθεια ανανέωσης της Ιταλίας. Ξεχωριστή ήταν η αναφορά του στον Πίο Εσπόζιτο, για τον οποίο εκτιμά πως διαθέτει τις δυνατότητες να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εθνικής ομάδας, επισημαίνοντας πως ήδη αποδεικνύει την εκτελεστική του ικανότητα.
Ο άλλοτε αμυντικός της Ιταλίας, μιλώντας στη «Gazzetta dello Sport», αναφέρθηκε στην περίφημη κεφαλιά του Γάλλου αστέρα, αλλά και στη στάση που κράτησαν οι δύο πρωταγωνιστές όλα αυτά τα χρόνια. Αφορμή αποτέλεσαν οι δηλώσεις του Ζιντάν, ο οποίος είχε ξεκαθαρίσει πως δεν αισθάνεται περήφανος για την αντίδρασή του, χωρίς ωστόσο να μετανιώνει για όσα συνέβησαν.
Ο Ματεράτσι θεωρεί πως ο πρώην αρχηγός της Γαλλίας θα μπορούσε να είχε διαχειριστεί διαφορετικά την κατάσταση, επιλέγοντας να αναλάβει την ευθύνη για την αντίδρασή του και να ζητήσει συγγνώμη. Όπως υποστήριξε, μια τέτοια τοποθέτηση θα είχε κλείσει οριστικά το κεφάλαιο και θα είχε διαμορφώσει διαφορετικά την εικόνα που έμεινε στον κόσμο.
«Έκανα ένα λάθος, αλλά με προκάλεσαν. Κρίνετε μόνοι σας πώς συνέβη, ζητώ συγγνώμη», ήταν τα λόγια που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσε να είχε πει ο Ζιντάν εκείνο το βράδυ ή την επόμενη ημέρα του τελικού.
Μάλιστα, ο Ιταλός εκτιμά πως σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο η κοινή γνώμη θα είχε αντιμετωπίσει εντελώς διαφορετικά τους δύο ποδοσφαιριστές, παρουσιάζοντας τον Γάλλο ως τον κύριο της υπόθεσης και τον ίδιο ως τον άνθρωπο που προκάλεσε την έκρηξή του. Παράλληλα, τόνισε πως ο καθένας έχει τη δική του οπτική για όσα συνέβησαν.
🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Marco Materazzi on Zidane’s headbutt during the 2006 World Cup final: “If Zidane had apologised, the matter would have been over the next day. “He would have looked like a gentleman, and I would have looked like the usual idiot who had caused it all. “He would have come out of it better."— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 12, 2026
Πέρα από το περιστατικό του 2006, ο Ματεράτσι μίλησε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για τον Ζιντάν ως προπονητή, αναγνωρίζοντας την ικανότητά του να διαχειρίζεται σπουδαίες προσωπικότητες και να δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς μέσα στα αποδυτήρια.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εθνική Γαλλίας, την οποία θεωρεί εξαιρετικά δυνατή, αλλά και στην προσπάθεια ανανέωσης της Ιταλίας. Ξεχωριστή ήταν η αναφορά του στον Πίο Εσπόζιτο, για τον οποίο εκτιμά πως διαθέτει τις δυνατότητες να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εθνικής ομάδας, επισημαίνοντας πως ήδη αποδεικνύει την εκτελεστική του ικανότητα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα