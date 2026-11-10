Πήγαμε στον «Θαυμαστό Καινούριο Κόσμο» σε σκηνοθεσία Αικατερίνης Παπαγεωργίου: Η επανάσταση στο σανίδι
MARIE CLAIRE

Πήγαμε στον «Θαυμαστό Καινούριο Κόσμο» σε σκηνοθεσία Αικατερίνης Παπαγεωργίου: Η επανάσταση στο σανίδι

Η σκηνοθέτρια είναι ανάμεσα στις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις των νέων θεατρικών δημιουργών που δεν φοβούνται να πειραματιστούν ακόμα και με περιορισμένα μέσα για να σχολιάσουν τα πιο φλέγοντα θέματα της εποχής μας

Πήγαμε στον «Θαυμαστό Καινούριο Κόσμο» σε σκηνοθεσία Αικατερίνης Παπαγεωργίου: Η επανάσταση στο σανίδι
Ήταν το 1932 όταν ο Aldous Huxley είχε κυκλοφορήσει τον «Θαυμαστό Καινούριο Κόσμο», συνεισφέροντας στην τέχνη του Μεσοπολέμου, που απηχούσε τις αγωνίες μιας Ευρώπης η οποία, με νωπές ακόμα τις μνήμες από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, παρακολουθούσε το νεοσύστατο τότε ακόμα σοβιετικό κράτος αλλά και την άνοδο του ναζισμού στη Γερμανία.

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