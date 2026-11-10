Πήγαμε στον «Θαυμαστό Καινούριο Κόσμο» σε σκηνοθεσία Αικατερίνης Παπαγεωργίου: Η επανάσταση στο σανίδι

Ήταν το 1932 όταν ο Aldous Huxley είχε κυκλοφορήσει τον «Θαυμαστό Καινούριο Κόσμο», συνεισφέροντας στην τέχνη του Μεσοπολέμου, που απηχούσε τις αγωνίες μιας Ευρώπης η οποία, με νωπές ακόμα τις μνήμες από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, παρακολουθούσε το νεοσύστατο τότε ακόμα σοβιετικό κράτος αλλά και την άνοδο του ναζισμού στη Γερμανία.