«Σε αποστολή από τον Θεό»: Ο «πεισματάρης» Χέγκσεθ δεν πτοείται από την πρόταση παραπομπής, οι επιλογές του Τραμπ για το μέλλον του
«Σε αποστολή από τον Θεό»: Ο «πεισματάρης» Χέγκσεθ δεν πτοείται από την πρόταση παραπομπής, οι επιλογές του Τραμπ για το μέλλον του
Στον αέρα το μέλλον του Πιτ Χέγκσεθ μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών - Από την καθαίρεση έως μια «έξοδο» στη Γερουσία, οι επιλογές Τραμπ - Πηγές του Πενταγώνου ζητούν την απομάκρυνσή του, τα ονόματα που ακούγονται για αντικαταστάτες και το ιστορικό Ράμσφελντ
Εξαιρετικά αβέβαιο μοιάζει το πολιτικό μέλλον του Πιτ Χέγκσεθ στο Πεντάγωνο, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί αποδίδουν σε μεγάλο βαθμό την ήττα τους στις ενδιάμεσες εκλογές στον πόλεμο με το Ιράν και ο υπουργός Άμυνας απειλείται ανοιχτά με καθαίρεση.
Την ίδια ώρα, πηγές που επικαλείται η Daily Mail, αναφέρουν πως ο Χέγκσεθ δεν προτίθεται να παραιτηθεί οικειοθελώς, ενώ στο παρασκήνιο φέρεται να συζητείται εδώ και καιρό (και πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές) τόσο η αποπομπή του από τον Ντόναλντ Τραμπ όσο και ένα ενδεχόμενο «μαλακής προσγείωσης» με διορισμό του στη Γερουσία.
Υψηλόβαθμη πηγή του Πενταγώνου περιέγραψε στο βρετανικό μέσο ως εξαιρετικά απίθανο το ενδεχόμενο να επιλέξει ο ίδιος ο Χέγκσεθ την παραίτηση, υποστηρίζοντας ότι θα αποχωρούσε «μόνο εάν εξαναγκαζόταν. Αυτό θα ήταν εντελώς αντίθετο με τον χαρακτήρα του. Ο τύπος είναι πεισματάρης, πολύ πεισματάρης, και σκέφτεται 100% μόνο τον εαυτό του. Πιστεύει ότι η διοίκηση αυτού του τμήματος είναι αποστολή που του ανέθεσε ο Θεός. Δεν υπάρχει περίπτωση να παραιτηθεί, εκτός αν τον αναγκάσουν, αν τον πιέσουν».
Ο ίδιος ο Χέγκσεθ, άλλωστε, εμφανίζεται αποφασισμένος να εξαντλήσει τη θητεία του στην ίδια θέση. Και όταν ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιδιώξει ψηφοφορία για την παραπομπή του, ο υπουργός απάντησε ότι δεν φοβάται τη διαδικασία.
«Αν θέλετε να κρίνετε την επιτυχία μας, είμαι ευτυχής να το κάνω όλη μέρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Μία από τις εναλλακτικές που έχουν εμφανιστεί σε αμερικανικά δημοσιεύματα είναι ο πιθανός διορισμός του σε έδρα της Γερουσίας από το Τενεσί, την οποία πρόκειται να αφήσει κενή η Ρεπουμπλικανή Μάρσα Μπλάκμπερν, καθώς αναλαμβάνει κυβερνήτης της πολιτείας. Μια εξέλιξη τέτοιου τύπου θα επέτρεπε στον Χέγκσεθ να εγκαταλείψει το Πεντάγωνο χωρίς να υποστεί τη διαδικασία καθαίρεσης ή την πιο επώδυνη πολιτικά απόλυση από τον Τραμπ.
Το ίδιο το Πεντάγωνο έχει απορρίψει τα σχετικά σενάρια ως «κουτσομπολιό της Ουάσιγκτον». Ο Τραμπ, ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να μετακινηθεί ο υπουργός Άμυνας στη Γερουσία, σχολίασε ότι θεωρεί πως «θα ήταν πολύ δημοφιλής».
Η βασική ανησυχία τους δεν αφορά, όπως υποστηρίζουν, προσωπική αντιπαλότητα με τον υπουργό Άμυνας, αλλά τον φόβο ότι μπορεί να πιέσει την κυβέρνηση για νέο μεγάλο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν. «Δεν πρόκειται για το αν θέλουμε να δούμε την πτώση του Πιτ ή να πάρουμε εκδίκηση», δήλωσε υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου, προσθέτοντας ότι το πραγματικό ζήτημα είναι να μην υπάρξουν αμερικανικές απώλειες σε μια δεύτερη φάση του πολέμου που θα μπορούσε να είναι πολύ πιο αιματηρή από την πρώτη.
Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ, πάντως, έχει διαμηνύσει ότι ο Χέγκσεθ είναι «100% αφοσιωμένος» στην παραμονή του μέχρι το τέλος της θητείας Τραμπ και ότι δεν θα υποχωρήσει απέναντι σε πολιτικές πιέσεις ή έρευνες τις οποίες το υπουργείο χαρακτηρίζει προσχηματικές.
Την ίδια ώρα, πηγές που επικαλείται η Daily Mail, αναφέρουν πως ο Χέγκσεθ δεν προτίθεται να παραιτηθεί οικειοθελώς, ενώ στο παρασκήνιο φέρεται να συζητείται εδώ και καιρό (και πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές) τόσο η αποπομπή του από τον Ντόναλντ Τραμπ όσο και ένα ενδεχόμενο «μαλακής προσγείωσης» με διορισμό του στη Γερουσία.
Υψηλόβαθμη πηγή του Πενταγώνου περιέγραψε στο βρετανικό μέσο ως εξαιρετικά απίθανο το ενδεχόμενο να επιλέξει ο ίδιος ο Χέγκσεθ την παραίτηση, υποστηρίζοντας ότι θα αποχωρούσε «μόνο εάν εξαναγκαζόταν. Αυτό θα ήταν εντελώς αντίθετο με τον χαρακτήρα του. Ο τύπος είναι πεισματάρης, πολύ πεισματάρης, και σκέφτεται 100% μόνο τον εαυτό του. Πιστεύει ότι η διοίκηση αυτού του τμήματος είναι αποστολή που του ανέθεσε ο Θεός. Δεν υπάρχει περίπτωση να παραιτηθεί, εκτός αν τον αναγκάσουν, αν τον πιέσουν».
Ο ίδιος ο Χέγκσεθ, άλλωστε, εμφανίζεται αποφασισμένος να εξαντλήσει τη θητεία του στην ίδια θέση. Και όταν ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιδιώξει ψηφοφορία για την παραπομπή του, ο υπουργός απάντησε ότι δεν φοβάται τη διαδικασία.
«Αν θέλετε να κρίνετε την επιτυχία μας, είμαι ευτυχής να το κάνω όλη μέρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Η απειλή καθαίρεσης και το σενάριο της ΓερουσίαςΤο πολιτικό πρόβλημα για τον Χέγκσεθ είναι ότι το νέο Κογκρέσο θα ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς, ενώ πλέον εμφανίζονται και Ρεπουμπλικανοί πρόθυμοι να τον αμφισβητήσουν για τον ρόλο του σε έναν πόλεμο που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και άνοδο του ενεργειακού κόστους.
Μία από τις εναλλακτικές που έχουν εμφανιστεί σε αμερικανικά δημοσιεύματα είναι ο πιθανός διορισμός του σε έδρα της Γερουσίας από το Τενεσί, την οποία πρόκειται να αφήσει κενή η Ρεπουμπλικανή Μάρσα Μπλάκμπερν, καθώς αναλαμβάνει κυβερνήτης της πολιτείας. Μια εξέλιξη τέτοιου τύπου θα επέτρεπε στον Χέγκσεθ να εγκαταλείψει το Πεντάγωνο χωρίς να υποστεί τη διαδικασία καθαίρεσης ή την πιο επώδυνη πολιτικά απόλυση από τον Τραμπ.
Το ίδιο το Πεντάγωνο έχει απορρίψει τα σχετικά σενάρια ως «κουτσομπολιό της Ουάσιγκτον». Ο Τραμπ, ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να μετακινηθεί ο υπουργός Άμυνας στη Γερουσία, σχολίασε ότι θεωρεί πως «θα ήταν πολύ δημοφιλής».
Πηγές του Πενταγώνου ζητούν την απομάκρυνσή τουΤέσσερις πηγές μέσα στο Πεντάγωνο, σύμφωνα με τη Daily Mail, θεωρούν ότι η ταχύτερη και προτιμότερη λύση θα ήταν η αποπομπή του Χέγκσεθ από τον Τραμπ.
Η βασική ανησυχία τους δεν αφορά, όπως υποστηρίζουν, προσωπική αντιπαλότητα με τον υπουργό Άμυνας, αλλά τον φόβο ότι μπορεί να πιέσει την κυβέρνηση για νέο μεγάλο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν. «Δεν πρόκειται για το αν θέλουμε να δούμε την πτώση του Πιτ ή να πάρουμε εκδίκηση», δήλωσε υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου, προσθέτοντας ότι το πραγματικό ζήτημα είναι να μην υπάρξουν αμερικανικές απώλειες σε μια δεύτερη φάση του πολέμου που θα μπορούσε να είναι πολύ πιο αιματηρή από την πρώτη.
Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ, πάντως, έχει διαμηνύσει ότι ο Χέγκσεθ είναι «100% αφοσιωμένος» στην παραμονή του μέχρι το τέλος της θητείας Τραμπ και ότι δεν θα υποχωρήσει απέναντι σε πολιτικές πιέσεις ή έρευνες τις οποίες το υπουργείο χαρακτηρίζει προσχηματικές.
Η σχέση του με τον Τραμπ και οι παλιές κρίσειςΟ Αμερικανός πρόεδρος έχει στηρίξει μέχρι σήμερα τον Χέγκσεθ παρά μια σειρά αντιπαραθέσεων. Μεταξύ τους ήταν η υπόθεση του 2025, όταν ο υπουργός Άμυνας φέρεται να μοιράστηκε ευαίσθητες διαβαθμισμένες πληροφορίες για επικείμενο αμερικανικό πλήγμα στην Υεμένη με τη σύζυγό του και έναν δημοσιογράφο.
Ο Τραμπ παρέμεινε επίσης στο πλευρό του παρά τις αμφισβητούμενες νομικά επιθέσεις εναντίον σκαφών στην Καραϊβική, καθώς και την απομάκρυνση ανώτατων στρατιωτικών στελεχών που, σύμφωνα με επικριτές, δημιούργησε κενά στην ηγεσία.
Διαφωνίες υπήρξαν και για τον χειρισμό του πολέμου με το Ιράν, καθώς ο Χέγκσεθ κατηγορήθηκε ότι υποβάθμισε τόσο τις ζημιές σε αμερικανικές βάσεις όσο και τη μείωση των αποθεμάτων πυρομαχικών στη διάρκεια της επιχείρησης «Epic Fury».
Παρά τις επικρίσεις, πηγές εμφανίζουν τον Τραμπ να εκτιμά το επιθετικό δημόσιο προφίλ του υπουργού του.
Η Κέλι Γκρίκο, αναλύτρια αμυντικής πολιτικής στο Stimson Center, εκτιμά ότι ο Χέγκσεθ κατάλαβε πως πολιτικά «έπαιζε για ένα κοινό ενός ανθρώπου», προσαρμόζοντας το μήνυμά του στο ύφος που επιθυμούσε ο Τραμπ. Όπως σχολίασε, όμως, κάποια στιγμή «οι εικόνες δεν αρκούν όταν τα κόστη συσσωρεύονται», σημειώνοντας ότι οι αυξημένες τιμές καυσίμων είχαν μεγαλύτερη βαρύτητα για τους ψηφοφόρους από τις διαβεβαιώσεις ότι οι ΗΠΑ κερδίζουν τον πόλεμο.
Φάκελοι, emails και μυστικές επαφές με το ΚογκρέσοΣύμφωνα με τη Daily Mail, στελέχη του Πενταγώνου συγκέντρωναν επί 22 μήνες emails, υπομνήματα και πρακτικά συσκέψεων για περιπτώσεις, στις οποίες ο Χέγκσεθ και στενοί συνεργάτες του φέρονται να αγνόησαν στρατηγικές ή νομικές συμβουλές.
Οι ίδιες πηγές καταγγέλλουν ότι στελέχη του υπουργείου δέχθηκαν επιθέσεις όταν διαφωνούσαν με την ηγεσία, ότι πληροφορίες αποκρύφθηκαν από το Κογκρέσο και το κοινό και ότι υπήρξαν απειλές για τις σταδιοδρομίες υφισταμένων.
Παράλληλα, φέρεται να είχε καταρτιστεί κατάλογος πιθανών μαρτύρων και να πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εκτός Πενταγώνου με μέλη του Κογκρέσου και συνεργάτες τους, εν αναμονή μιας πιθανής έρευνας μετά τις εκλογές.
Βανς: «Χάσαμε εξαιτίας του πολέμου»Το εκλογικό αποτέλεσμα επιβάρυνε ακόμη περισσότερο το κλίμα.
Οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν ισχυρό έλεγχο όχι μόνο της Βουλής των Αντιπροσώπων αλλά και της Γερουσίας, με στελέχη και των δύο κομμάτων να στρέφουν πλέον δημόσια τα πυρά τους στον Χέγκσεθ.
Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς συνέδεσε ευθέως την ήττα των Ρεπουμπλικανών με τον πόλεμο. «Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος», έγραψε, προσθέτοντας ότι όποιος θεωρεί πως άξιζε να χαθεί η Γερουσία για τα επόμενα έξι χρόνια θα πρέπει να το υποστηρίξει ανοιχτά. «Όλοι ξέρουν γιατί χάσαμε. Και κάθε ειλικρινής συζήτηση για το πού πηγαίνουμε από εδώ πρέπει να ξεκινά από αυτό», συμπλήρωσε.
Ο Τραμπ ήταν πιο συγκρατημένος, λέγοντας στη Wall Street Journal ότι «το Ιράν ήταν ένα μέρος» της εκλογικής ήττας, ενώ υπερασπίστηκε την απόφασή του να εμπλακεί στον πόλεμο. Παράλληλα, επανέλαβε δημοσίως τη στήριξή του στον Χέγκσεθ λέγοντας ότι «κάνει πολύ καλή δουλειά».
Το προηγούμενο ΡάμσφελντΠαρά τη δημόσια στήριξη, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Τραμπ ρωτά ιδιωτικά συνεργάτες του και Ρεπουμπλικανούς στο Κογκρέσο εάν θα πρέπει να απομακρύνει τον Χέγκσεθ.
Η σύγκριση που γίνεται στην Ουάσιγκτον είναι με τον Ντόναλντ Ράμσφελντ, τον οποίο ο Τζορτζ Μπους απέπεμψε από τη θέση του υπουργού Άμυνας το πρωί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του 2006, όταν η δυσαρέσκεια για τον πόλεμο στο Ιράκ συνέβαλε στην εκλογική νίκη των Δημοκρατικών.
Ο Πίτερ Φίβερ, ειδικός στις σχέσεις πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας στο Πανεπιστήμιο Duke, προειδοποιεί πάντως ότι δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη η απομάκρυνση Χέγκσεθ, καθώς ο Τραμπ συχνά επανεξετάζει τις επιλογές του χωρίς τελικά να προχωρά σε αλλαγές.
Ακούγεται και το όνομα του Ρον ΝτεΣάντιςΤο CBS News έχει αναφέρει ότι ως πιθανός διάδοχος του Χέγκσεθ συζητείται ο Ρον ΝτεΣάντις, του οποίου η θητεία ως κυβερνήτη της Φλόριντα ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο.
Πηγές της Daily Mail, ωστόσο, εμφανίζονται επιφυλακτικές ως προς αυτό το σενάριο, λόγω των πρόσφατων έντονων επικρίσεων του ΝτεΣάντις προς τον Τραμπ και άλλους Ρεπουμπλικανούς, αλλά και των δικών του προεδρικών φιλοδοξιών.
Πολιτικές φιλοδοξίες φέρεται να έχει και ο ίδιος ο Χέγκσεθ. Είχε διεκδικήσει υποψηφιότητα για τη Γερουσία στη Μινεσότα το 2012, ενώ τον Αύγουστο έκανε προεκλογική εμφάνιση στην Αϊόβα, πολιτεία-σταθμό για όσους εξετάζουν προεδρική υποψηφιότητα.
Το NBC News είχε επίσης μεταδώσει ότι ο ίδιος και η σύζυγός του, Τζένιφερ Χέγκσεθ, έχουν συζητήσει με στενούς συμβούλους το ενδεχόμενο μελλοντικής υποψηφιότητας για την προεδρία.
Οι πιέσεις για καθαίρεσηΟ Τόμας Μάσι έχει δεσμευθεί ότι θα επαναφέρει άρθρα καθαίρεσης κατά του υπουργού, δηλώνοντας ότι θα υπαναχωρήσει μόνο εάν ο Χέγκσεθ παραιτηθεί.
Από την πλευρά των Δημοκρατικών, ο βουλευτής Τζέισον Κρόου, μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής, κατηγόρησε τον υπουργό ότι υπονομεύει την εθνική ασφάλεια και θέτει σε κίνδυνο τους Αμερικανούς στρατιωτικούς.
Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις έθεσε ακόμη πιο απλά το ερώτημα: «Γιατί βρίσκεται ακόμη εδώ ο Πιτ Χέγκσεθ;».
Η απομάκρυνσή του μέσω καθαίρεσης, ωστόσο, μόνο βέβαιη δεν μπορεί να θεωρηθεί, καθώς κανένα μέλος αμερικανικού υπουργικού συμβουλίου δεν έχει απομακρυνθεί επιτυχώς από τη θέση του μέσω αυτής της διαδικασίας. Ο Γουίλιαμ Μπέλκναπ επί Οδυσσέα Γκραντ και ο Αλεχάντρο Μαγιόρκας επί Τζο Μπάιντεν παραπέμφθηκαν από τη Βουλή, αλλά δεν απομακρύνθηκαν από τη Γερουσία.
Ακόμη και με επαρκή διακομματική στήριξη, η διαδικασία θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες ή μήνες.
Οι φόβοι για νέο μεγάλο πλήγμα στο ΙράνΑυτό το ευρύ χρονικό διάστημα ανησυχεί στελέχη του Πενταγώνου, που φοβούνται ότι ο Χέγκσεθ, το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία θα μπορούσαν να πιέσουν τον Τραμπ για νέα μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν, με στόχο να επιτευχθεί στρατιωτικά αυτό που δεν έχει γίνει ακόμα μέσω της διπλωματίας.
Η Κέλι Γκρίκο εκτιμά ότι τα αποθέματα αμερικανικών αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot έχουν μειωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε, σε περίπτωση νέου κύματος ιρανικών επιθέσεων με ένταση αντίστοιχη του περασμένου χειμώνα, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εξαντλήσουν τα διαθέσιμα αναχαιτιστικά σε περίπου τρεις εβδομάδες.
Αυτό, όπως προειδοποίησε, θα σήμαινε ότι περισσότερα ιρανικά drones και πύραυλοι θα μπορούσαν να διαπεράσουν την αμερικανική αεράμυνα.
Η ίδια αμφισβήτησε τι θα μπορούσε να επιτύχει ένας νέος γύρος επιθέσεων που δεν επιτεύχθηκε ήδη στον προηγούμενο και υποστήριξε ότι κάποια στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες ίσως χρειαστεί να αποδεχθούν «μια στρατηγική ήττα».
Τρεις πηγές του Πενταγώνου που επικαλείται η εφημερίδα φοβούνται ότι η κυβέρνηση παραμένει υπερβολικά προσηλωμένη στην ιδέα μιας στρατιωτικής επικράτησης επί του Ιράν, με μία από αυτές να προειδοποιεί ότι μια δεύτερη μεγάλης κλίμακας φάση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε «λουτρό αίματος».
Και εσωτερική δυσαρέσκεια στο ΠεντάγωνοΗ ένταση στο εσωτερικό του υπουργείου αποτυπώνεται και στις περιγραφές στελεχών για τις μηνιαίες ευαγγελικές θρησκευτικές τελετές που οργανώνει ο Χέγκσεθ κατά τις ώρες εργασίας.
Παρότι επισήμως η συμμετοχή είναι προαιρετική, πηγές υποστηρίζουν ότι αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη, ακόμη και μη Χριστιανοί, αισθάνονται υποχρεωμένα είτε να παρευρίσκονται είτε να παρακολουθούν τις τελετές από το εσωτερικό τηλεοπτικό δίκτυο του Πενταγώνου, φοβούμενα πιθανές συνέπειες.
Μέσα σε αυτό το κλίμα, μία στρατιωτική πηγή σχολίασε σκωπτικά ότι, εάν γινόταν «προσευχή για να φύγει», πολλοί στο υπουργείο θα ήταν πρόθυμοι να παραστούν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα