«Σε αποστολή από τον Θεό»: Ο «πεισματάρης» Χέγκσεθ δεν πτοείται από την πρόταση παραπομπής, οι επιλογές του Τραμπ για το μέλλον του

Στον αέρα το μέλλον του Πιτ Χέγκσεθ μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών - Από την καθαίρεση έως μια «έξοδο» στη Γερουσία, οι επιλογές Τραμπ - Πηγές του Πενταγώνου ζητούν την απομάκρυνσή του, τα ονόματα που ακούγονται για αντικαταστάτες και το ιστορικό Ράμσφελντ