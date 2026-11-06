Φωτογράφος της βασιλικής οικογένειας αποκαλύπτει πώς μία φωτογραφία φανέρωσε την αλήθεια για τον γάμο Νταϊάνα - Καρόλου

Οπρίγκιπας Κάρολος και η πριγκίπισσα Diana ανακοίνωσαν επίσημα τον χωρισμό τους τον Δεκέμβριο του 1992. Ωστόσο, οι φήμες για τα προβλήματα στον γάμο τους είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν πολύ νωρίτερα.Τον χειμώνα εκείνης της χρονιάς, το ζευγάρι πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Ινδία, κατά τη διάρκεια της οποίας, όπως αποκάλυψε ο επί χρόνια φωτογράφος της βασιλικής βρετανικής οικογένειας, Arthur Edwards, η Diana επιχείρησε να τον καθησυχάσει σχετικά με τις φήμες για τη σχέση τους, μέχρι τη στιγμή που εκείνος απαθανάτισε ένα στιγμιότυπο που αποκάλυπτε πολύ περισσότερα.Στη νέα αυτοβιογραφία του, με τίτλο Cup of Tea, Arthur? My Extraordinary 50 Years Photographing the Royal Family, ο φωτογράφος περιγράφει πώς αποφάσισε να ρωτήσει την πριγκίπισσα Diana για τις πολυάριθμες δημόσιες εμφανίσεις που πραγματοποιούσε μόνη της, αντί να συνοδεύεται από τον σύζυγό της.«Είχα αρχίσει να ανησυχώ για τον χρόνο που περνούσαν χωριστά εκείνη και ο Κάρολος και, σε μια δεξίωση στη Μαδρίτη, αποφάσισα να τη ρωτήσω τι ακριβώς συνέβαινε», γράφει, σύμφωνα με απόσπασμα του βιβλίου που δημοσιεύτηκε στη The Sun.Όταν ο Arthur Edwards τη ρώτησε «τι συμβαίνει με όλη αυτή την ιστορία ότι ζείτε χωριστές ζωές;», η Diana απάντησε με αφοπλιστική φυσικότητα: «Α, αυτό!», αντιμετωπίζοντας με χιούμορ τα δημοσιεύματα του Τύπου.