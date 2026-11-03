Emma Roberts: Η φωτογραφία αγκαλιά με τη θεία της, Julia
Emma Roberts: Η φωτογραφία αγκαλιά με τη θεία της, Julia
Η ομοιότητα μεταξύ των δύο γυναικών.
ΗEmma Roberts μοιράστηκε πρόσφατα μία φωτογραφία με τη θεία της, Julia Roberts, με αφορμή τα γενέθλια της δεύτερης. Στη λεζάντα έγραψε: «Χρόνια πολλά θεία Julia! Σε αγαπώ άπειρα».
Οι θαυμαστές της ηθοποιού επεσήμαναν αμέσως την ομοιότητα μεταξύ θείας και ανιψιάς, ενώ αρκετοί ήταν και εκείνοι που δεν γνώριζαν ότι οι δύο γυναίκες σχετίζονται.
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Οι θαυμαστές της ηθοποιού επεσήμαναν αμέσως την ομοιότητα μεταξύ θείας και ανιψιάς, ενώ αρκετοί ήταν και εκείνοι που δεν γνώριζαν ότι οι δύο γυναίκες σχετίζονται.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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