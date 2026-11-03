Ας αφήσουμε τα παιδιά να μεγαλώσουν και λίγο μόνα τους, συμβουλεύει μια ειδικός

Στην εποχή που μας βασανίζουν οι τύψεις, ειδικά τις μητέρες, ότι δεν αφιερώνουμε αρκετή προσοχή και χρόνο στα παιδιά μας, είτε γιατί δεν προλαβαίνουμε είτε γιατί αισθανόμαστε διαρκώς εξαντλημένες, έρχεται σαν βάλσαμο η άποψη μιας κλινικής ψυχολόγου, της Darby Saxbe, στους New York Times. Η ειδικός μας διαβεβαιώνει ότι τα παιδιά δεν χρειάζονται διαρκώς την προσοχή μας – απεναντίας, είναι σημαντικό να τους αφήνουμε το περιθώριο να «βαριούνται».