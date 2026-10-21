Η Aλέξα Τσανγκ επαναφέρει ένα ξεχασμένο στυλ παντελονιού
MARIE CLAIRE

Η Aλέξα Τσανγκ επαναφέρει ένα ξεχασμένο στυλ παντελονιού

Kαι το φοράει με τον πιο κομψό τρόπο.

Η Aλέξα Τσανγκ επαναφέρει ένα ξεχασμένο στυλ παντελονιού
ΗAlexa Chung αποτελεί σταθερή πηγή στυλιστικής έμπνευσης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τις αγαπημένες της μπαλαρίνες. Στην πρόσφατη επίσκεψή της στο Παρίσι μάλιστα μάς έδωσε μια νέα ιδέα για το πώς να τις φορέσουμε, συνδυάζοντάς τες με ένα από τα πιο απροσδόκητα παντελόνια της σεζόν: το camouflage.

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