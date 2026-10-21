Αιχμές Μακρόν για Τραμπ και Νετανιάχου: Απαράδεκτα και ανόητα τα σχόλια ηγετών για τα επεισόδια στη Γαλλία
Αιχμές Μακρόν για Τραμπ και Νετανιάχου: Απαράδεκτα και ανόητα τα σχόλια ηγετών για τα επεισόδια στη Γαλλία
Ο Γάλλος πρόεδρος καταδίκασε τα σχόλια ξένων ηγετών σχετικά με τις διαμαρτυρίες και τις ταραχές στη Γαλλία, κατηγορώντας τους ότι «κάνουν προεκλογική εκστρατεία εις βάρος μας»
Σφοδρή κριτική σε ξένους ηγέτες, τους οποίους κατηγόρησε ότι εκμεταλλεύονται τις ταραχές στη Γαλλία για πολιτικούς και προεκλογικούς σκοπούς, άσκησε την Τετάρτη ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, αφήνοντας αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου, χωρίς ωστόσο να τους κατονομάσει.
Σύμφωνα με τη Le Figaro, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Ντόχα, ο Μακρόν κατήγγειλε ότι, μετά τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο στη Γαλλία, υπήρξε προσπάθεια χειραγώγησης της πληροφόρησης από το εξωτερικό: «Υπήρξε ξένη χειραγώγηση της πληροφόρησης, η οποία οδήγησε σε σχόλια τόσο απαράδεκτα όσο και ανόητα από πολλούς, συμπεριλαμβανομένων ξένων ηγετών» δήλωσε.
Ο Γάλλος πρόεδρος υποστήριξε ότι ορισμένοι πολιτικοί αξιοποιούν τα γεγονότα στη χώρα του στο πλαίσιο προεκλογικών αντιπαραθέσεων, είτε στην ευρύτερη περιοχή είτε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού: «Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν προεκλογική εκστρατεία στις πλάτες της Γαλλίας, ηγέτες που βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο στην περιοχή ή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού» ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Μερικές φορές, με αφέλεια, υιοθετούν όσα εμφανίζονται μέσω της τεχνητής νοημοσύνης ή αναμεταδίδουν όσα συγκεκριμένοι κύκλοι θέλουν, προφανώς, να κάνουν τον κόσμο να πιστέψει» συμπλήρωσε.
Σύμφωνα με τη Le Figaro, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Ντόχα, ο Μακρόν κατήγγειλε ότι, μετά τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο στη Γαλλία, υπήρξε προσπάθεια χειραγώγησης της πληροφόρησης από το εξωτερικό: «Υπήρξε ξένη χειραγώγηση της πληροφόρησης, η οποία οδήγησε σε σχόλια τόσο απαράδεκτα όσο και ανόητα από πολλούς, συμπεριλαμβανομένων ξένων ηγετών» δήλωσε.
Ο Γάλλος πρόεδρος υποστήριξε ότι ορισμένοι πολιτικοί αξιοποιούν τα γεγονότα στη χώρα του στο πλαίσιο προεκλογικών αντιπαραθέσεων, είτε στην ευρύτερη περιοχή είτε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού: «Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν προεκλογική εκστρατεία στις πλάτες της Γαλλίας, ηγέτες που βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο στην περιοχή ή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού» ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Μερικές φορές, με αφέλεια, υιοθετούν όσα εμφανίζονται μέσω της τεχνητής νοημοσύνης ή αναμεταδίδουν όσα συγκεκριμένοι κύκλοι θέλουν, προφανώς, να κάνουν τον κόσμο να πιστέψει» συμπλήρωσε.
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