Αθανασία Τσουμελέκα: Άρχισα να ασχολούμαι με τον αθλητισμό γιατί είχα ερωτευτεί ένα αγόρι και έτρεχα για να χάσω κιλά
Αθανασία Τσουμελέκα: Άρχισα να ασχολούμαι με τον αθλητισμό γιατί είχα ερωτευτεί ένα αγόρι και έτρεχα για να χάσω κιλά
Τελικά το αγόρι έπεσε και ήταν η πρώτη μου σχέση, εξομολογήθηκε η χρυσή Ολυμπιονίκης που έκανε στροφή στην καριέρα της και πέρασε στην υποκριτική
Μία εξομολόγηση έκανε η Αθανασία Τσουμελέκα, η οποία έκανε στροφή στην καριέρα της περνώντας από τον αθλητισμό στην υποκριτική, αποκαλύπτοντας πως ξεκίνησε να ασχολείται με τα αγωνίσματα επειδή είχε ερωτευτεί ένα αγόρι και ήθελε να χάσει κιλά για να το κερδίσει.
Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου εξήγησε πως κανείς από την οικογένειά της δεν περίμενε ότι θα έδειχνε ενδιαφέρον για τα αθλήματα: «Πάντα και παντού πήγαινα τρέχοντας. Ο αθλητισμός ήρθε μοιραία. Αν και εγώ δεν ήμουν το ταλέντο στην οικογένεια. Το ταλέντο ήταν η αδελφή μου και εμένα με είχαν για τις μπαλίτσες. Αυτό μου λέγανε, αλλά εμένα αυτό με έτρωγε μέσα μου και έλεγα όχι, εγώ θα σας αποδείξω ότι είμαι ταλέντο. Επίσης, ήμουν ένα ευτραφές κοριτσάκι, το οποίο δεν περίμεναν ποτέ ότι θα κάνει αντοχή», είπε αρχικά.
Και πρόσθεσε με χιούμορ: «Και είχα ξεκινήσει με σφαίρα, με δίσκο, με τέτοια αγωνίσματα και επειδή είχα ερωτευτεί ένα αγόρι έπρεπε να το κερδίσω. Και τότε δεν υπήρχε το διαδίκτυο για να ψάχνουμε πώς θα αδυνατίσουμε. Οπότε αυτό που έκανα είναι μετά το τέλος της προπόνησης... έτρεχα για να χάσω τα κιλά μου. Τελικά το αγόρι έπεσε και ήταν η πρώτη μου σχέση. Μείναμε μαζί πολλά χρόνια. Όταν έφυγα από την Πρέβεζα χωρίσαμε».
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στην ενασχόλησή της με την υποκριτική, η Αθανασία Τσουμελέκα ανέφερε πως ήταν κάτι που της άρεσε πάντοτε, ωστόσο την είχε απορροφήσει ο αθλητισμός. Η ανάγκη της, όμως, να ακολουθήσει το επάγγελμα του ηθοποιού βγήκε στην επιφάνεια πριν από λίγα χρόνια: «Ήταν ανάγκη να ασχοληθώ με την υποκριτική γιατί ο αθλητισμός με είχε απορροφήσει πάρα πολύ, οπότε είχα μείνει πίσω στην κοινωνική μου ζωή, στο να μαθαίνω τι γίνεται στον κόσμο, γιατί είχα απομονωθεί. Ήμουν ένα αντικείμενο για τον εαυό μου που έπρεπε καλά να λειτουργεί. Δεν υπήρχε ψυχή, γιατί έπρεπε να μηδενίζω τα συναισθήματα για να μπορώ να αποδίδω», σημείωσε.
«Δεν μου έλειπαν πράγματα γιατί ήταν στόχος για μένα, οπότε είχα κλειδώσει. Είχα παρωπίδες και έλεγα "θέλω αυτό να το κάνω". Δεν έχω μετανιώσει τίποτα. Είναι όλα εμπειρίες», τόνισε ακόμη.
Η Αθανασία Τσουμελέκα έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης μίλησε για τις τύψεις γύρω από τη μητρότητα και όσα θα έκανε διαφορετικά: «Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και νομίζω ότι και με άλλες μαμάδες που μιλάω πάντα υπάρχουν τύψεις. Σίγουρα αυτό που θα έκανα περισσότερο ως μαμά θα ήταν να κάθομαι περισσότερη ώρα στο πάτωμα να παίζω μαζί τους και το βράδυ που όλα τα παιδάκια γκρινιάζουν, να μην είχα αυτό που όλα τα παιδάκια πρέπει να κοιμούνται στο κρεβάτι τους και να τα πηγαίνω εκεί να κοιμούνται. Γιατί τελικά τα παιδιά μεγαλώνοντας θα φύγουν από μόνα τους και δεν θα κοιμούνται μαζί σου. Οπότε ίσως δεν θα έβαζα τόσα όρια», δήλωσε.
Για το ενδεχόμενο τα παιδιά της να ασχοληθούν με τον αθλητισμό είπε κλείνοντας: «Η κόρη μου και ο γιος μου δεν θέλουν να ασχοληθούν ενεργά με πρωταθλητισμό. Η ζωή είναι δική τους. Δεν θέλω να κάνουν τα ίδια πράγματα που κάνω εγώ. Ήδη ήταν πολύ δύσκολο όταν στο σχολείο τους έλεγαν “θα γίνεις σαν τη μαμά σου”. Ήταν, ήταν κάτι το οποίο εμένα με πίεζε ψυχολογικά».
Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου εξήγησε πως κανείς από την οικογένειά της δεν περίμενε ότι θα έδειχνε ενδιαφέρον για τα αθλήματα: «Πάντα και παντού πήγαινα τρέχοντας. Ο αθλητισμός ήρθε μοιραία. Αν και εγώ δεν ήμουν το ταλέντο στην οικογένεια. Το ταλέντο ήταν η αδελφή μου και εμένα με είχαν για τις μπαλίτσες. Αυτό μου λέγανε, αλλά εμένα αυτό με έτρωγε μέσα μου και έλεγα όχι, εγώ θα σας αποδείξω ότι είμαι ταλέντο. Επίσης, ήμουν ένα ευτραφές κοριτσάκι, το οποίο δεν περίμεναν ποτέ ότι θα κάνει αντοχή», είπε αρχικά.
Και πρόσθεσε με χιούμορ: «Και είχα ξεκινήσει με σφαίρα, με δίσκο, με τέτοια αγωνίσματα και επειδή είχα ερωτευτεί ένα αγόρι έπρεπε να το κερδίσω. Και τότε δεν υπήρχε το διαδίκτυο για να ψάχνουμε πώς θα αδυνατίσουμε. Οπότε αυτό που έκανα είναι μετά το τέλος της προπόνησης... έτρεχα για να χάσω τα κιλά μου. Τελικά το αγόρι έπεσε και ήταν η πρώτη μου σχέση. Μείναμε μαζί πολλά χρόνια. Όταν έφυγα από την Πρέβεζα χωρίσαμε».
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στην ενασχόλησή της με την υποκριτική, η Αθανασία Τσουμελέκα ανέφερε πως ήταν κάτι που της άρεσε πάντοτε, ωστόσο την είχε απορροφήσει ο αθλητισμός. Η ανάγκη της, όμως, να ακολουθήσει το επάγγελμα του ηθοποιού βγήκε στην επιφάνεια πριν από λίγα χρόνια: «Ήταν ανάγκη να ασχοληθώ με την υποκριτική γιατί ο αθλητισμός με είχε απορροφήσει πάρα πολύ, οπότε είχα μείνει πίσω στην κοινωνική μου ζωή, στο να μαθαίνω τι γίνεται στον κόσμο, γιατί είχα απομονωθεί. Ήμουν ένα αντικείμενο για τον εαυό μου που έπρεπε καλά να λειτουργεί. Δεν υπήρχε ψυχή, γιατί έπρεπε να μηδενίζω τα συναισθήματα για να μπορώ να αποδίδω», σημείωσε.
«Δεν μου έλειπαν πράγματα γιατί ήταν στόχος για μένα, οπότε είχα κλειδώσει. Είχα παρωπίδες και έλεγα "θέλω αυτό να το κάνω". Δεν έχω μετανιώσει τίποτα. Είναι όλα εμπειρίες», τόνισε ακόμη.
Η Αθανασία Τσουμελέκα έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης μίλησε για τις τύψεις γύρω από τη μητρότητα και όσα θα έκανε διαφορετικά: «Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και νομίζω ότι και με άλλες μαμάδες που μιλάω πάντα υπάρχουν τύψεις. Σίγουρα αυτό που θα έκανα περισσότερο ως μαμά θα ήταν να κάθομαι περισσότερη ώρα στο πάτωμα να παίζω μαζί τους και το βράδυ που όλα τα παιδάκια γκρινιάζουν, να μην είχα αυτό που όλα τα παιδάκια πρέπει να κοιμούνται στο κρεβάτι τους και να τα πηγαίνω εκεί να κοιμούνται. Γιατί τελικά τα παιδιά μεγαλώνοντας θα φύγουν από μόνα τους και δεν θα κοιμούνται μαζί σου. Οπότε ίσως δεν θα έβαζα τόσα όρια», δήλωσε.
Για το ενδεχόμενο τα παιδιά της να ασχοληθούν με τον αθλητισμό είπε κλείνοντας: «Η κόρη μου και ο γιος μου δεν θέλουν να ασχοληθούν ενεργά με πρωταθλητισμό. Η ζωή είναι δική τους. Δεν θέλω να κάνουν τα ίδια πράγματα που κάνω εγώ. Ήδη ήταν πολύ δύσκολο όταν στο σχολείο τους έλεγαν “θα γίνεις σαν τη μαμά σου”. Ήταν, ήταν κάτι το οποίο εμένα με πίεζε ψυχολογικά».
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