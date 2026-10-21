Τρεις ώρες κράτησε η συνάντηση Πούτιν με τον απεσταλμένο του Τραμπ για την Ουκρανία: «Υπάρχει βάση για εκεχειρία» - Το μήνυμα με την απελευθέρωση Αμερικανού κρατουμένου
Τρεις ώρες κράτησε η συνάντηση Πούτιν με τον απεσταλμένο του Τραμπ για την Ουκρανία: «Υπάρχει βάση για εκεχειρία» - Το μήνυμα με την απελευθέρωση Αμερικανού κρατουμένου
Ο Ρώσος πρόεδρος ευχαρίστησε τον Τραμπ και ανακοίνωσε την απελευθέρωση 74χρονου Αμερικανού κρατουμένου ως κίνηση καλής θέλησης - Η Μόσχα ανακοίνωσε πως αύριο αναχωρεί για ΗΠΑ το πρώτο τάνκερ με ρωσικό ντίζελ
Τρεις ώρες κράτησε η συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στην Αγία Πετρούπολη, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται σε τρόπους για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και στην οικονομική συνεργασία μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Μόσχας.
Τα ρωσικά πρακτορεία σημείωσαν ότι ο Πούτιν ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τις προσπάθειές του να διευθετήσει τη σύγκρουση και δήλωσε ότι η Ρωσία ενδιαφέρεται για την αποκατάσταση των οικονομικών δεσμών με τις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με όσα είπε ο Αμερικανός απεσταλμένος, υπάρχει η βάση για μια εκεχειρία στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ πρόσθεσε ότι ελπίζει πως ο Πούτιν θα δεχθεί την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ, όπως μετέδωσαν τα πρακτορεία Interfax και TASS.
«Ένα πράγμα που ελπίζω να επιτύχω σήμερα είναι να έχουμε μια εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ μας σχετικά με την πιθανή επανέναρξη των τριμερών συνομιλιών μεταξύ της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακόμη και αν δεν καταλήξουμε σε κάποια λύση σήμερα, το να συζητήσουμε και να εξετάσουμε ποιο θα μπορούσε να είναι το επόμενο βήμα, νομίζω ότι θα ήταν σημαντικό, και ο κόσμος περιμένει να το ακούσει αυτό» είπε ο Γουίτκοφ στον Πούτιν.
Από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε στον Γουίτκοφ ότι ο Στίβεν Χάμπαρντ, ένας 74χρονος Αμερικανός συνταξιούχος δάσκαλος που κρατείται στη Ρωσία, βρίσκεται στο αεροδρόμιο για να επιστρέψει μαζί του στις ΗΠΑ. Ο Γουίτκοφ ευχαρίστησε τον Πούτιν για αυτή την κίνηση καλής θέλησης.
Ο Χάμπαρντ συνελήφθη τον Απρίλιο του 2022 και καταδικάστηκε σε έξι χρόνια και δέκα μήνες κάθειρξη, με την οικογένειά του και τον δικηγόρο του στις ΗΠΑ να αμφισβητούν τις εις βάρος του κατηγορίες.
Ο Πούτιν ανακοίνωσε την απελευθέρωση του Αμερικανού Στίβεν Χάμπαρντ, του το ζήτησε χθες ο Τραμπ
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε την απελευθέρωση του Στίβεν Χάμπαρντ, ενός Αμερικανού που είχε αιχμαλωτιστεί πριν από χρόνια από ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία ειδήσεων.
Ο Πούτιν ανέφερε ότι ο Χάμπαρντ βρισκόταν στο αεροδρόμιο Πούλκοβο της Αγίας Πετρούπολης, όπως μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία.
Ο Γουίτκοφ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο στην Αγία Πετρούπολη, ευχαρίστησε τον Πούτιν για την απελευθέρωση του Αμερικανού, έπειτα από το χθεσινό αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ.
Θυμίζεται πως ρωσικό δικαστήριο είχε καταδικάσει το 2024 τον 74χρονο σήμερα Αμερικανό Στίβεν Τζέιμς Χάμπαρντ σε φυλάκιση έξι ετών και 10 μηνών φυλάκιση γιατί πολέμησε ως μισθοφόρος για την Ουκρανία. Οι ρωσικές αρχές κατηγόρησαν τον Χάμπαρντ, που κατάγεται από το Μίσιγκαν, ότι πληρωνόταν 1.000 δολάρια το μήνα για να υπηρετεί σε μια ουκρανική μονάδα εδαφικής άμυνας στην ανατολική πόλη Ιζιούμ, όπου ζούσε από το 2014.
Είπαν ακόμη ότι ο Χάμπαρντ πέρασε από εκπαίδευση και εφοδιάστηκε με όπλα και πυρομαχικά όταν φέρεται να εγγράφηκε στη μονάδα τον Φεβρουάριο του 2022, πριν αρχίσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Συνελήφθη από Ρώσους στρατιώτες στις 2 Απριλίου του ίδιου έτους. Τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Χάμπαρντ είχε δηλώσει ένοχος στην κατηγορία. Η δίκη είχε γίνει κεκλεισμένων των θυρών.
Ο Χάμπαρντ, ένας συνταξιούχος δάσκαλος, μεγάλωσε στο Μπιγκ Ράπιντς του Μίσιγκαν και υπηρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ και στην Εθνοφρουρά, σύμφωνα με στρατιωτικά αρχεία που επικαλούνται οι New York Times.
Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στα Αγγλικά και έζησε στην Ιαπωνία για 25 χρόνια, όπου δίδασκε Αγγλικά, πριν μετακομίσει στην Κύπρο και, στη συνέχεια, το 2014, στο Ίζιουμ της ανατολικής Ουκρανίας με μια Ουκρανή σύντροφο, σύμφωνα με την αδελφή του, Πατρίσια Χάμπαρντ Φοξ.
Η Φοξ δήλωσε στο Reuters το 2024 ότι ο Χάμπαρντ ζούσε με σύνταξη περίπου 300 δολαρίων το μήνα και είχε ελάχιστες σχέσεις με τους ντόπιους. Τα αδέλφια μίλησαν για τελευταία φορά τον Σεπτέμβριο του 2021.
Τα ρωσικά πρακτορεία σημείωσαν ότι ο Πούτιν ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τις προσπάθειές του να διευθετήσει τη σύγκρουση και δήλωσε ότι η Ρωσία ενδιαφέρεται για την αποκατάσταση των οικονομικών δεσμών με τις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με όσα είπε ο Αμερικανός απεσταλμένος, υπάρχει η βάση για μια εκεχειρία στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ πρόσθεσε ότι ελπίζει πως ο Πούτιν θα δεχθεί την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ, όπως μετέδωσαν τα πρακτορεία Interfax και TASS.
Earlier, President Vladimir Putin received U.S. envoy Steve Witkoff at the Constantine Palace in St. Petersburg. Talks are now underway. pic.twitter.com/SIUuM0DHJs— Open Source Intel (@Osint613) October 21, 2026
«Ένα πράγμα που ελπίζω να επιτύχω σήμερα είναι να έχουμε μια εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ μας σχετικά με την πιθανή επανέναρξη των τριμερών συνομιλιών μεταξύ της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακόμη και αν δεν καταλήξουμε σε κάποια λύση σήμερα, το να συζητήσουμε και να εξετάσουμε ποιο θα μπορούσε να είναι το επόμενο βήμα, νομίζω ότι θα ήταν σημαντικό, και ο κόσμος περιμένει να το ακούσει αυτό» είπε ο Γουίτκοφ στον Πούτιν.
Από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε στον Γουίτκοφ ότι ο Στίβεν Χάμπαρντ, ένας 74χρονος Αμερικανός συνταξιούχος δάσκαλος που κρατείται στη Ρωσία, βρίσκεται στο αεροδρόμιο για να επιστρέψει μαζί του στις ΗΠΑ. Ο Γουίτκοφ ευχαρίστησε τον Πούτιν για αυτή την κίνηση καλής θέλησης.
Ο Χάμπαρντ συνελήφθη τον Απρίλιο του 2022 και καταδικάστηκε σε έξι χρόνια και δέκα μήνες κάθειρξη, με την οικογένειά του και τον δικηγόρο του στις ΗΠΑ να αμφισβητούν τις εις βάρος του κατηγορίες.
Ο Πούτιν ανακοίνωσε την απελευθέρωση του Αμερικανού Στίβεν Χάμπαρντ, του το ζήτησε χθες ο Τραμπ
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε την απελευθέρωση του Στίβεν Χάμπαρντ, ενός Αμερικανού που είχε αιχμαλωτιστεί πριν από χρόνια από ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία ειδήσεων.
Ο Πούτιν ανέφερε ότι ο Χάμπαρντ βρισκόταν στο αεροδρόμιο Πούλκοβο της Αγίας Πετρούπολης, όπως μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία.
Ο Γουίτκοφ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο στην Αγία Πετρούπολη, ευχαρίστησε τον Πούτιν για την απελευθέρωση του Αμερικανού, έπειτα από το χθεσινό αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ.
Stephen Hubbard, a U.S. citizen jailed in Russia on charges of fighting for Ukraine, will be freed, Vladimir Putin announced during talks with U.S. envoy Steve Witkoff in St. Petersburg. Hubbard, who was serving a sentence of nearly seven years in a penal colony, has been brought…— Open Source Intel (@Osint613) October 21, 2026
Θυμίζεται πως ρωσικό δικαστήριο είχε καταδικάσει το 2024 τον 74χρονο σήμερα Αμερικανό Στίβεν Τζέιμς Χάμπαρντ σε φυλάκιση έξι ετών και 10 μηνών φυλάκιση γιατί πολέμησε ως μισθοφόρος για την Ουκρανία. Οι ρωσικές αρχές κατηγόρησαν τον Χάμπαρντ, που κατάγεται από το Μίσιγκαν, ότι πληρωνόταν 1.000 δολάρια το μήνα για να υπηρετεί σε μια ουκρανική μονάδα εδαφικής άμυνας στην ανατολική πόλη Ιζιούμ, όπου ζούσε από το 2014.
Είπαν ακόμη ότι ο Χάμπαρντ πέρασε από εκπαίδευση και εφοδιάστηκε με όπλα και πυρομαχικά όταν φέρεται να εγγράφηκε στη μονάδα τον Φεβρουάριο του 2022, πριν αρχίσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Συνελήφθη από Ρώσους στρατιώτες στις 2 Απριλίου του ίδιου έτους. Τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Χάμπαρντ είχε δηλώσει ένοχος στην κατηγορία. Η δίκη είχε γίνει κεκλεισμένων των θυρών.
Ο Χάμπαρντ, ένας συνταξιούχος δάσκαλος, μεγάλωσε στο Μπιγκ Ράπιντς του Μίσιγκαν και υπηρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ και στην Εθνοφρουρά, σύμφωνα με στρατιωτικά αρχεία που επικαλούνται οι New York Times.
Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στα Αγγλικά και έζησε στην Ιαπωνία για 25 χρόνια, όπου δίδασκε Αγγλικά, πριν μετακομίσει στην Κύπρο και, στη συνέχεια, το 2014, στο Ίζιουμ της ανατολικής Ουκρανίας με μια Ουκρανή σύντροφο, σύμφωνα με την αδελφή του, Πατρίσια Χάμπαρντ Φοξ.
Η Φοξ δήλωσε στο Reuters το 2024 ότι ο Χάμπαρντ ζούσε με σύνταξη περίπου 300 δολαρίων το μήνα και είχε ελάχιστες σχέσεις με τους ντόπιους. Τα αδέλφια μίλησαν για τελευταία φορά τον Σεπτέμβριο του 2021.
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