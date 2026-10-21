Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Εφτά μήνες πριν τον θάνατό του είχε σημειωθεί ένα ακόμη περιστατικό υπερβολικής δόσης στην κλινική αποτοξίνωσης που πέθανε
Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Εφτά μήνες πριν τον θάνατό του είχε σημειωθεί ένα ακόμη περιστατικό υπερβολικής δόσης στην κλινική αποτοξίνωσης που πέθανε
Πρόκειται για φιλοξενούμενη στο Resolutions Living - Η γυναίκα τελικά ανέκτησε ξανά τις αισθήσεις της και δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί
Σε δωμάτιο κλινικής αποτοξίνωσης άφησε την τελευταία του πνοή ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, καθώς υπέστη ανακοπή από υπερβολική δόση, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας και έναν μήνα μετά τον θάνατο του 27χρονου γιου της Σίντι Κρόφορντ αποκαλύφθηκε πως εφτά μήνες νωρίτερα καταγράφηκε στο συγκεκριμένο κέντρο ένα ακόμη παρόμοιο περιστατικό.
Σύμφωνα με αρχεία του Αστυνομικού Τμήματος της Σάντα Μόνικα που εξασφάλισε το TMZ, άτομο που βρισκόταν στις εγκαταστάσεις της Resolutions Living, ανησυχούσε ότι μια γυναίκα που διέμενε εκεί είχε πάρει υπερβολική δόση.
Η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της, αλλά τελικά τις ανέκτησε ξανά έπειτα από «περισσότερες από πέντε δόσεις Narcan», σύμφωνα με πηγή που συνδέεται με την κλινική αποτοξίνωσης και μίλησε στο μέσο.
Όταν έφτασε η αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα δεν χρειαζόταν να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη και οι αστυνομικοί αποχώρησαν αφού μίλησαν μαζί της.
Ρεπορτάζ του Page Six αναφέρει πως η τριώροφη κλινική Resolutions Living, αξίας 7,7 εκατομμυρίων δολαρίων, επικεντρώνεται στην υποστήριξη ανθρώπων που αντιμετωπίζουν εθισμό και προβλήματα ψυχικής υγείας και υπόσχεται ηρεμία και γαλήνη.
Όσοι έχουν επιλέξει να συμμετέχουν σε ένα από τα προγράμματα αποκατάστασης του κέντρου, τα οποία χωρίζονται σε τρεις φάσεις, μπορούν να το προσαρμόσουν στις δικές τους ανάγκες, καθορίζοντας στόχους, προσφέροντας εθελοντική εργασία και πραγματοποιώντας ασκήσεις ενδυνάμωσης του χαρακτήρα τους, πάντα υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένου προσωπικού.
Το προσωπικό, όπως αναφέρεται, αποτελείται από πιστοποιημένους συμβούλους, γιατρούς, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, θεραπευτές, εκπαιδευτές γιόγκα, βελονιστή και υπνοθεραπευτή.
Στις εγκαταστάσεις της κλινικής περιλαμβάνονται μία κινηματογραφική αίθουσα, γυμναστήριο, καθώς και μία πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, όπου παρασκευάζονται τα γεύματα των φιλοξενούμενων από σεφ.
Σύμφωνα με αρχεία του Αστυνομικού Τμήματος της Σάντα Μόνικα που εξασφάλισε το TMZ, άτομο που βρισκόταν στις εγκαταστάσεις της Resolutions Living, ανησυχούσε ότι μια γυναίκα που διέμενε εκεί είχε πάρει υπερβολική δόση.
Sober-living home where Cindy Crawford's son Presley Gerber died at 27 had another overdose incident just seven months earlier https://t.co/HisD7X6wRg— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 20, 2026
Η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της, αλλά τελικά τις ανέκτησε ξανά έπειτα από «περισσότερες από πέντε δόσεις Narcan», σύμφωνα με πηγή που συνδέεται με την κλινική αποτοξίνωσης και μίλησε στο μέσο.
Όταν έφτασε η αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα δεν χρειαζόταν να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη και οι αστυνομικοί αποχώρησαν αφού μίλησαν μαζί της.
Ρεπορτάζ του Page Six αναφέρει πως η τριώροφη κλινική Resolutions Living, αξίας 7,7 εκατομμυρίων δολαρίων, επικεντρώνεται στην υποστήριξη ανθρώπων που αντιμετωπίζουν εθισμό και προβλήματα ψυχικής υγείας και υπόσχεται ηρεμία και γαλήνη.
Όσοι έχουν επιλέξει να συμμετέχουν σε ένα από τα προγράμματα αποκατάστασης του κέντρου, τα οποία χωρίζονται σε τρεις φάσεις, μπορούν να το προσαρμόσουν στις δικές τους ανάγκες, καθορίζοντας στόχους, προσφέροντας εθελοντική εργασία και πραγματοποιώντας ασκήσεις ενδυνάμωσης του χαρακτήρα τους, πάντα υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένου προσωπικού.
Το προσωπικό, όπως αναφέρεται, αποτελείται από πιστοποιημένους συμβούλους, γιατρούς, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, θεραπευτές, εκπαιδευτές γιόγκα, βελονιστή και υπνοθεραπευτή.
Στις εγκαταστάσεις της κλινικής περιλαμβάνονται μία κινηματογραφική αίθουσα, γυμναστήριο, καθώς και μία πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, όπου παρασκευάζονται τα γεύματα των φιλοξενούμενων από σεφ.
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