Η Σκάρλετ Γιόχανσον αποδεικνύει τη διαχρονική γοητεία του κόκκινου φορέματος με Prada
MARIE CLAIRE

Η Σκάρλετ Γιόχανσον αποδεικνύει τη διαχρονική γοητεία του κόκκινου φορέματος με Prada

Tο βράδυ του Σαββάτου η ηθοποιός εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί του BFI London Film Festival 2026, με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας Paper Tiger.

Η Σκάρλετ Γιόχανσον αποδεικνύει τη διαχρονική γοητεία του κόκκινου φορέματος με Prada
ΗScarlett Johansson πραγματοποίησε τη δεύτερη εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί του BFI London Film Festival 2026, το βράδυ του Σαββάτου, με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας Paper Tiger, στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τον Adam Driver. Μετά την παρουσία της στην πρεμιέρα του Ray Gunn, η ηθοποιός επέλεξε για ακόμη μία φορά το κόκκινο χρώμα, αυτή τη φορά με μια δημιουργία που συνδύαζε τον αισθησιασμό με τη διαχρονική κομψότητα.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης