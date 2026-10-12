Η Σκάρλετ Γιόχανσον αποδεικνύει τη διαχρονική γοητεία του κόκκινου φορέματος με Prada
Η Σκάρλετ Γιόχανσον αποδεικνύει τη διαχρονική γοητεία του κόκκινου φορέματος με Prada
Tο βράδυ του Σαββάτου η ηθοποιός εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί του BFI London Film Festival 2026, με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας Paper Tiger.
Tο βράδυ του Σαββάτου η ηθοποιός εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί του BFI London Film Festival 2026, με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας Paper Tiger.
ΗScarlett Johansson πραγματοποίησε τη δεύτερη εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί του BFI London Film Festival 2026, το βράδυ του Σαββάτου, με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας Paper Tiger, στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τον Adam Driver. Μετά την παρουσία της στην πρεμιέρα του Ray Gunn, η ηθοποιός επέλεξε για ακόμη μία φορά το κόκκινο χρώμα, αυτή τη φορά με μια δημιουργία που συνδύαζε τον αισθησιασμό με τη διαχρονική κομψότητα.
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