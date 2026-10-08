Knitwear guide: Tα πέντε στυλ που δεν πρέπει να λείπουν από την γκαρνταρόμπα της σεζόν

Όπως και με το denim, έτσι και με τα πλεκτά, η καθεμία μας έχει τα δικά της αγαπημένα κομμάτια, εκείνα που φορά ξανά και ξανά κάθε χειμώνα. Αυτή τη σεζόν, όμως, αξίζει να δοκιμάσουμε και μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες τάσεις που είναι άνετες, μοντέρνες και σίγουρα ικανές να σταθούν ισάξια δίπλα στα πιο κλασικά πουλόβερ της γκαρνταρόμπας μας.



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