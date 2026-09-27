Η Kέιτι Χολμς δείχνει πώς να φορέσουμε τις ψηλές μπότες με τζιν φέτος το φθινόπωρο
MARIE CLAIRE

Η Kέιτι Χολμς δείχνει πώς να φορέσουμε τις ψηλές μπότες με τζιν φέτος το φθινόπωρο

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Η Kέιτι Χολμς δείχνει πώς να φορέσουμε τις ψηλές μπότες με τζιν φέτος το φθινόπωρο
Οι ψηλές μπότες επιστρέφουν κάθε φθινόπωρο, αλλά η Katie Holmes μάς θύμισε μια λεπτομέρεια που αλλάζει ολόκληρη την εικόνα τους, φορώντας το τζιν της μέσα από αυτές. Στην πρόσφατη βόλτα της στους δρόμους της Νέας Υόρκης, η ηθοποιός επέλεξε ένα σύνολο με λίγα, γνώριμα κομμάτια και άφησε τον τρόπο που τα συνδύασε να κάνει τη διαφορά.

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