Η Kέιτι Χολμς δείχνει πώς να φορέσουμε τις ψηλές μπότες με τζιν φέτος το φθινόπωρο
Η Kέιτι Χολμς δείχνει πώς να φορέσουμε τις ψηλές μπότες με τζιν φέτος το φθινόπωρο
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Οι ψηλές μπότες επιστρέφουν κάθε φθινόπωρο, αλλά η Katie Holmes μάς θύμισε μια λεπτομέρεια που αλλάζει ολόκληρη την εικόνα τους, φορώντας το τζιν της μέσα από αυτές. Στην πρόσφατη βόλτα της στους δρόμους της Νέας Υόρκης, η ηθοποιός επέλεξε ένα σύνολο με λίγα, γνώριμα κομμάτια και άφησε τον τρόπο που τα συνδύασε να κάνει τη διαφορά.
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