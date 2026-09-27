Δεκαπέντε δευτερόλεπτα με το πρόσωπο σε παγωμένο νερό: Τι συμβαίνει στο νευρικό μας σύστημα;
Δεκαπέντε δευτερόλεπτα με το πρόσωπο σε παγωμένο νερό: Τι συμβαίνει στο νευρικό μας σύστημα;
Η επιστημονική εξήγηση πίσω από το trend.
Η επιστημονική εξήγηση πίσω από το trend.
Τα social media το παρουσιάζουν ως ένα από τα πιο απλά hacks κατά του στρες: βυθίζεις το πρόσωπό σου σε παγωμένο νερό για 15 δευτερόλεπτα και το νευρικό σύστημα «ηρεμεί». Υπάρχει όμως επιστημονική εξήγηση πίσω από το trend;
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