«Πάντρεψε τη 14χρονη κόρη του για 2 σακιά αλεύρι»: Ιστορίες κοριτσιών από την εμπόλεμη ζώνη του 2026 που συγκλονίζουν

Σημαντική αύξηση στις αναφορές περιστατικών βίας κατά γυναικών και κοριτσιών στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων των πρόωρων και εξαναγκαστικών γάμων, καταγράφουν σειρά πρόσφατων εκθέσεων του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA).Μία από τις εκθέσεις, η οποία αναλύει στοιχεία που συγκέντρωσαν 10 οργανώσεις, αναφέρει ότι η παρατεταμένη κρίση στη Γάζα, που βρίσκεται σε πόλεμο, «έχει δημιουργήσει συνθήκες στις οποίες οι γυναίκες και τα κορίτσια αντιμετωπίζουν αυξανόμενους κινδύνους έμφυλης βίας».Η ίδια έκθεση προειδοποιεί για σοβαρή κλιμάκωση των περιστατικών πρόωρων και εξαναγκαστικών γάμων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Και οι δύο πρακτικές θεωρούνται από τον ΟΗΕ μορφές έμφυλης βίας.Μια δεύτερη έκθεση, η οποία παρουσιάζει μαρτυρίες 230 γυναικών που ζουν σε πολυπληθείς καταυλισμούς εκτοπισμένων στην πόλη της Γάζας και στη Χαν Γιούνις, καταγράφει τη βία που έχουν βιώσει ή έχουν δει οι ίδιες.Μία εκτοπισμένη γυναίκα, η οποία ζει σε σχολείο που έχει μετατραπεί σε καταφύγιο στη Γάζα, περιγράφει πώς τα θύματα βιασμού συχνά παντρεύονται με τους δράστες, προκειμένου να αποφευχθούν η ντροπή και το σκάνδαλο. «Όταν αποκαλύπτονται περιστατικά βιασμού στα σχολεία, την επόμενη μέρα βλέπεις γάμους και γιορτές στο σχολείο», λέει.Μια άλλη γυναίκα περιγράφει πώς, πέρυσι, την περίοδο του λιμού, «ένας άνδρας πάντρεψε την 14χρονη κόρη του με αντάλλαγμα δύο σακιά αλεύρι, ώστε να μπορέσει να φάει ο ίδιος και τα άλλα παιδιά του».