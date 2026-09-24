Η Diptyque μετατρέπει την καθημερινή περιποίηση σε ένα ritual ευεξίας

Ο οίκος παρουσιάζει μια νέα συλλογή body care, εμπνευσμένη από τα αρχαία λουτρά, με ξεχωριστά rituals για το πρωί και το βράδυ.

Το φθινόπωρο έφτασε ξανά και μαζί του ήρθε εκείνη η διάθεση να περνάμε λίγο περισσότερο χρόνο στο σπίτι. Να ανάψουμε ένα κερί, να κάνουμε ένα ζεστό, απολαυστικό μπάνιο, να αφήσουμε για λίγο το κινητό στην άκρη και να αφιερώσουμε χρόνο στον εαυτό μας. Η καθημερινή περιποίηση αποκτά έτσι έναν διαφορετικό χαρακτήρα, καθώς δεν αφορά μόνο την επιδερμίδα, αλλά και τον τρόπο που αισθανόμαστε.



Σε αυτή τη φιλοσοφία κινείται και η νέα προσέγγιση της Diptyque στην περιποίηση σώματος, με τον οίκο να παρουσιάζει τη σειρά Les Rituels de Soin. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη συλλογή που συνδυάζει προϊόντα περιποίησης, αρώματα και beauty tools, δημιουργώντας δύο διαφορετικές τελετουργίες, μία για το πρωί και μία για το βράδυ.

24.09.2026, 12:05