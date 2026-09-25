Πώς να πετύχετε το τέλειο eyeliner, σύμφωνα με τους ειδικούς ομορφιάς
Πώς να πετύχετε το τέλειο eyeliner, σύμφωνα με τους ειδικούς ομορφιάς
Η σωστή τεχνική ανάλογα με τον τύπο των ματιών σας.
Το eyeliner έχει έναν τρόπο να κάνει το βλέμμα να δείχνει αμέσως πιο έντονο, πιο καθορισμένο και, με τη σωστή εφαρμογή, πιο ανορθωμένο. Είναι όμως και ένα από εκείνα τα βήματα του μακιγιάζ που απαιτούν λίγη περισσότερη ακρίβεια. Μια γραμμή που ξεφεύγει, ένα wing που καταλήγει διαφορετικά στο κάθε μάτι ή απλώς μια λάθος επιλογή υφής μπορούν εύκολα να αλλάξουν το αποτέλεσμα. Και επειδή σε αυτό το σημείο η ερώτηση πάντα είναι «Πώς θα πετύχω το τέλειο wing;» είμαστε εδώ για να σας πούμε πως το μυστικό είναι να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε το eyeliner σαν μια τεχνική που πρέπει όλες να εκτελούμε με τον ίδιο τρόπο. Ταυτόχρονα, όμως, υπάρχουν και κάποια βασικά βήματα που μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά:
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