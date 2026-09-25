Όσοι έχουν γεννηθεί αυτούς τους τρεις μήνες μπορούν επιτέλους να χαλαρώσουν

Αν το τελευταίο διάστημα νιώθετε εξαντλημένοι, ίσως ήρθε η ώρα να πάρετε μια ανάσα. Σύμφωνα με τους αστρολόγους, οι επόμενες δύο εβδομάδες φέρνουν περισσότερη ηρεμία και λιγότερη πίεση για όσους έχουν γεννηθεί τον Φεβρουάριο, τον Ιούνιο και τον Νοέμβριο.