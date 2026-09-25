Όσοι έχουν γεννηθεί αυτούς τους τρεις μήνες μπορούν επιτέλους να χαλαρώσουν
Όσοι έχουν γεννηθεί αυτούς τους τρεις μήνες μπορούν επιτέλους να χαλαρώσουν
Περισσότερη ηρεμία και λιγότερη πίεση
Αν το τελευταίο διάστημα νιώθετε εξαντλημένοι, ίσως ήρθε η ώρα να πάρετε μια ανάσα. Σύμφωνα με τους αστρολόγους, οι επόμενες δύο εβδομάδες φέρνουν περισσότερη ηρεμία και λιγότερη πίεση για όσους έχουν γεννηθεί τον Φεβρουάριο, τον Ιούνιο και τον Νοέμβριο.
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