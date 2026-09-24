Γιατί οι γυναίκες πηγαίνουμε παρέα στην τουαλέτα; Η Sandra Bullock έδωσε μια ενδιαφέρουσα εξήγηση

Η Sandra Bullock και η Nicole Kidman συμμετείχαν μαζί σε ένα επεισόδιο της σειράς podcast Therapuss με τον Jake Shane. «Όλα έχουν έναν λόγο που συμβαίνουν» είπε η Bullock, για να επεκταθεί σε ένα θέμα με το οποίο θα ταυτιστούμε πολλές: γιατί οι γυναίκες πηγαίνουμε παρέα στην τουαλέτα; Μπορεί οι άντρες να μας κοροϊδεύουν γι’ αυτό αλλά, όπως επισημαίνει η ηθοποιός, «στο παρελθόν, πριν από μερικές εκατοντάδες χρόνια, δεν υπήρχαν τουαλέτες για γυναίκες. Έπρεπε λοιπόν να πηγαίνουν στα χωράφια, όπου ήταν ευάλωτες και κινδύνευαν να δεχτούν επιθέσεις. Έτσι, πήγαιναν όλες μαζί, για να είναι ασφαλείς. Γι’ αυτό πηγαίνουμε παρέα στην τουαλέτα».