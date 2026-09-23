Underpainting: Το αγαπημένο trick των make-up artist για πιο φυσικά σμιλεμένο πρόσωπο

Στο μακιγιάζ, η βάση είναι συνήθως το σημείο από όπου ξεκινάμε για να δημιουργήσουμε έναν ομοιόμορφο καμβά και πάνω του να προσθέσουμε χρώμα, λάμψη και διάσταση. Τι γίνεται, όμως, αν αλλάξουμε τη σειρά των βημάτων; Μια τεχνική που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής τα τελευταία χρόνια προτείνει ακριβώς αυτό: Να δημιουργήσουμε πρώτα τις φωτοσκιάσεις και να αφήσουμε το foundation για το τέλος.