ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κινητοποίηση στη Νέα Υόρκη για ύποπτο πακέτο, έκλεισαν δρόμοι κοντά στο κτίριο του ΟΗΕ

Underpainting: Το αγαπημένο trick των make-up artist για πιο φυσικά σμιλεμένο πρόσωπο
MARIE CLAIRE

Underpainting: Το αγαπημένο trick των make-up artist για πιο φυσικά σμιλεμένο πρόσωπο

Η τεχνική που αλλάζει τη σειρά εφαρμογής του μακιγιάζ και χαρίζει διάσταση.

Underpainting: Το αγαπημένο trick των make-up artist για πιο φυσικά σμιλεμένο πρόσωπο
Στο μακιγιάζ, η βάση είναι συνήθως το σημείο από όπου ξεκινάμε για να δημιουργήσουμε έναν ομοιόμορφο καμβά και πάνω του να προσθέσουμε χρώμα, λάμψη και διάσταση. Τι γίνεται, όμως, αν αλλάξουμε τη σειρά των βημάτων; Μια τεχνική που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής τα τελευταία χρόνια προτείνει ακριβώς αυτό: Να δημιουργήσουμε πρώτα τις φωτοσκιάσεις και να αφήσουμε το foundation για το τέλος.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης