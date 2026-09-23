Underpainting: Το αγαπημένο trick των make-up artist για πιο φυσικά σμιλεμένο πρόσωπο
Underpainting: Το αγαπημένο trick των make-up artist για πιο φυσικά σμιλεμένο πρόσωπο
Η τεχνική που αλλάζει τη σειρά εφαρμογής του μακιγιάζ και χαρίζει διάσταση.
Στο μακιγιάζ, η βάση είναι συνήθως το σημείο από όπου ξεκινάμε για να δημιουργήσουμε έναν ομοιόμορφο καμβά και πάνω του να προσθέσουμε χρώμα, λάμψη και διάσταση. Τι γίνεται, όμως, αν αλλάξουμε τη σειρά των βημάτων; Μια τεχνική που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής τα τελευταία χρόνια προτείνει ακριβώς αυτό: Να δημιουργήσουμε πρώτα τις φωτοσκιάσεις και να αφήσουμε το foundation για το τέλος.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα