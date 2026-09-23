Κέιτ Μίντλετον: Τα κοσμήματα της Βασίλισσας Ελισάβετ και της Diana, που επέλεξε για την πρεμιέρα της ταινίας του Tom Cruise
Κέιτ Μίντλετον: Τα κοσμήματα της Βασίλισσας Ελισάβετ και της Diana, που επέλεξε για την πρεμιέρα της ταινίας του Tom Cruise
Την παρακολούθησε με τον πρίγκιπα William- Και οι δύο χαιρέτησαν ένθερμα τον ηθοποιό και φωτογραφήθηκαν με την οικογένεια Beckham.
Η Kate Middleton παρακολούθησε το βράδυ της Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου, την πρεμιέρα της ταινίας Digger, στο Λονδίνο, παρέα με τον πρίγκιπα William. Το ζευγάρι συναντήθηκε ξανά με τον Tom Cruise, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ταινία, αφού είχαν ξανά βρεθεί στην πρεμιέρα του Top Gun: Maverivck, το 2022.
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